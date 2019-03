Talento entre el césped y el aula

Los libros, los apuntes, la tiza y la pizarra tienen sitio entre las botas, las camisetas y las espinilleras de Juan Muñiz. El fino centrocampista asturiano convive con dos vocaciones permeables, mezcladas en el día a día de una vida en la que comparte la condición de futbolista profesional en el Ángel Carro con los estudios de Formación del Profesorado en en Educación Física y las prácticas del mismo en el colegio Marista de Lugo.

Muñiz es una mente inquieta, una persona incapaz de caer en el conformismo de disfrutar de los bienes actuales en el resto de su existencia. El gijonés sabe que su dedicación como jugador profesional tiene fecha de caducidad y no quiere vivir de rentas. Siempre interesado en estudiar y preparar su futuro, decidió que la docencia sería su trabajo.

"Nunca dudé de seguir estudiando. La carrera del futbolista es una carrera corta y cuando te toca el momento de elegir una carrera con 18 años no sabes lo que te puede venir en el fútbol, si te puede ir bien o no", dijo Muñiz. "Aunque tenga todo el dinero para seguir viviendo sin el fútbol me gustaría seguir haciendo algo. Sin hacer nada puedo llegar hasta a aburrirme. Cuando acabe el fútbol espero trabajar de profesor de Educación Física", añadió.

Tras cursar toda la carrera, solo le queda hacer el trabajo de fin de grado y las prácticas, que empezó en Gijón y terminará en Lugo. Estudiar y ejercer de profesor en los Maristas le sirve para dejar a un lado el estrés del fútbol. "Las prácticas las llevo muy genial. En el fútbol hay semanas en las que el partido sale mal o te sale un mal partido en lo individual, que puedes perder... Semanas en las que te comes la cabeza y el colegio te sirve para desconectar a tope. Es un momento en el que te olvidas del fútbol, aprendes de los niños y los profesores y es un momento que disfruto al máximo", dice.

Muñiz, quien asegura que siempre contó con la comprensión de profesores y entrenadores para poder estudiar, compagina bien su faceta de jugador y profesor en prácticas. "El fútbol y estudiar es totalmente compatible. No acabo de entender por qué la gente no estudia o que dice que no son compatibles o que no hay tiempo", valora. "Es más complicado para la gente que se saca la carrera porque necesita empezar a trabajar. Nosotros tenemos la ventaja de que no tenemos prisa y puedes ir sacando lo que quieras. Me parece incluso injusto que a deportistas, en este caso futbolistas, les puedan ayudar más en la Universidad que a gente que tiene que tiene que trabajar para poder pagarse su carrera".

Juan Muñiz no suele llevarse los apuntes a las concentraciones o los desplazamientos del equipo, salvo en época de exámenes. "Cuando hay exámenes sí que me los suelo llevar, pero no te concentras lo mismo en autobuses o en hoteles. Los llevo un poco para repasar, para leerlos, pero realmente cuando te concentras y estudias es por las tardes, en los días libres. Pero sí que tengo recuerdos de tener exámenes un lunes y el domingo jugar fuera y tener que llevarme los apuntes para estudiar durante las ocho horas de vuelta en el autobús y no poder casi ni dormir para repasar".

Actualmente da clase a niños de quinto de primaria en los Maristas. Allí apoya al tutor en materias como Matemáticas o Lengua, mientras que en Educación Física apoya al profesor de esta asignatura en más cursos. El primer día no lo reconocieron, algo que sí le sucedió en Gijón. "El primer día que fui pocos me reconocieron. En Gijón era una locura. La primera semana que hice las prácticas fue de locos. No había nadie que no te reconociera. Los niños estaban más pendientes de hacer preguntas de fútbol o del Spórting que de dar clase. Aquí no hubo tanto revuelo. Luego cuando dijeron que era jugador del Lugo se pusieron muy contentos. Los profesores inciden mucho en que al jugador de fútbol lo traten como a un docente más".

Su tarea como profesor le facilitó su adaptación a la ciudad. "Me ayudó a acercarme un poco más a la gente de Lugo, a los niños, a los profesores... Estoy muy contento de hacer esto", recalca Muñiz.

Clave en el título Europez sub 19 de la generación de oro

Antes de que Muñiz empezara su carrera como jugador de la élite, el asturiano ya había sido campeón de Europa sub-19 en 2011 como parte una generación de jugadores donde estaban Isco, Morata, Sarabia, Deulofeu, Carvajal o Sergi Roberto.



"Estoy orgulloso de haber compartido el vestuario con gente que llegó tan lejos. Si me pongo a pensar igual soy yo el que menos progresó futbolísticamente de aquel equipo. Hay jugadores que están jugando y ganando Champions como Carvajal o Morata, casi todos en Primera... Con bastantes de ellos sigo teniendo relación".



"Participé bastante, incluso más de lo que me esperaba. Viendo el nivel que había en la lista no me imaginaba estar en el nivel de esa gente. Yo estaba asomándome a la Segunda B y empezando en el filial y había gente que ya estaba en un primer equipo", destacó Muñiz, quien jugó en todos los partidos de aquel Europeo sub-19.