Talento en Carballedo

El impulso del fútbol femenino en la provincia de Lugo se notará en la segunda edición del All Star del balompié lucense, organizado por FutbolinLugo y que vuelve tras tres años de parón por la pandemia del covid-19. El duelo entre las mejores jugadoras lucenses será uno de los puntos fuertes de un evento que se desarrollará a lo largo de este sábado en el campo de Catro Ventos, en la localidad de Carballedo.

El duelo entre la selección norte y la selección sur de fútbol femenino será el primer plato del día, ya que la futbolistas mostrarán toda su calidad y capacidad competitiva desde las 11.30 horas. Ya para la tarde quedarán los concursos, desde las 17.00 horas. Además, el partido entre los mejores jugadores masculinos -integrados en las selecciones de Preferente y Tercera Autonómica y de Primera y Segunda Autonómica- será a partir de las 19.00 horas.

Sin embargo, serán las futbolistas las que demuestren por la mañana su talento sobre el verde de Catro Ventos.

Se espera un buen ambiente en el campo de Carballedo, tal y como defiende la entrenadora de la sección norte, Pili Neira.

"Non sei canta afición hai de fútbol pola zona, pero eu penso que a xente se vai volcar. Tan só no meu equipo van 15 nenas, eu entendo que as familias, parellas... Desa xente irán ver ás rapazas. Se a miña filla fose a unha selección destas, iriamos encantados. Quizais ao haber bastante tempo entre un partido e o outro resta un pouco de público, pero agardo un ambiente excelente. Ademais, para o fútbol feminino é fundamental esta visibilidade e que se conte con elas", indicó.

"Estou feliz, contando as horas para ir o sábado. Teño tanta ilusión que enganchei á miña villa para vir conmigo, a ver se pode", aseveró Neira.

La entrenadora espera dar minutos a todas sus jugadoras. "O que quero é que disfruten, que xoguen un tempo similar todas, como mínimo 45 minutos. Que o pasen ben é o fundamental", aseguró.

La oportunidad de divertir y divertirse estará este sábado a media mañana para los que gustan del mejor fútbol.