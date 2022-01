EL DERBI PROVINCIAL entre el Ribadeo y la Sarriana que se jugó en el Pepe Barrera acabó en tablas, con los dos goles marcados en los instantes finales del encuentro. Un partido donde dominó más el líder, tuvo más ocasiones, pero donde el Ribadeo también tuvo sus opciones a la contra.

En la primera parte el balón fue del cuadro de Edu Rodríguez, pero el mal estado del terreno de juego del Pepe Barrera no facilitaba progresar en circulación. A la contra, el Ribadeo tuvo dos claras ocasiones de gol en las botas de Diego Núñez y Santi, pero el conjunto visitante también las tuvo muy claras, como un larguero de Gerardo, otro palo del delantero asturiano y un mano a mano de Diego Rey que no supo concretar.

En la segunda parte siguió la misma línea de partido, con la Sarriana dominando y el Ribadeo buscando las contras y generando peligro. En el minuto 89 llegó el tanto de Iván para el Ribadeo, que había salido cinco minutos antes, y que mandó el balón a las redes tras un saque de esquina. A continuación, en otro saque de esquina lanzado por Gerardo remató al segundo palo Omar de cabeza libre de marca. Antes de los dos goles, Gerardo tuvo un remate de cabeza al palo -el tercero en su cuenta- y tuvo una ocasión en un balón aéreo donde salió el portero local, Dos Santos, y donde los visitantes pidieron penalti.

SANTABALLÉS-AS PONTES (1-1). El Santaballés no pudo pasar del empate a un tanto en el encuentro que se disputó en A Liga. El conjunto que entrena Juan Rodríguez fue mejor que el As Pontes en la primera parte. La mejor oportunidad que hubo en los primeros 45 minutos fue para los locales, cuando Pelao lanzó el balón alto cuando estaba solo delante de la portería.

El Santaballés jugó muy ordenado atrás y buscando las contras. En una incursión del propio Pelao en el área el árbitro señaló penalti y desde los once metros marcó el mismo protagonista. Poco antes de llegar al descanso, fue Iván Pérez el que puso el empate en el marcador gracias a un cabezado tras una falta lateral.

En la segunda parte se igualaron las fuerzas, pero apenas hubo ocasiones claras de gol. Sí que hubo llegadas por parte de los dos equipos, pero ninguna que llegara a materializarse en gol. Y eso a pesar que el As Pontes se quedó con un hombre menos en el minuto 56 por la expulsión de Iván Pérez.

RESIDENCIA LEMOS (1-1). La Residencia y el Lemos se repartieron los puntos en un partido donde los visitantes comenzaron muy fuerte, sacando siete córners en los primeros 25 minutos. Colgaron muchos balones al área e inquietaron la portería local, pero sin llegar a marcar. Si tuvo una muy clara Veloso para la Residencia, que se plantó solo delante de Losada y éste hizo una gran parada. También un defensa le sacó un balón franco a Chiqui cuando iba a rematar. Pero se adelantó el Lemos con un gol de Mauro de disparo cruzado.

En la segunda parte, el Lemos tuvo la ocasión para poner el 0-2, con un tiro de Mauro al que respondió Diego con una gran parada. A partir del minuto 70, con varios cambios, los locales fueron superiores y pudieron marcar en la botas de Chiqui y de Veloso. El gol del empate llegó en una jugaba combinativa que finalizó López dentro del área pequeña. En los últimos instantes el Lemos reclamó un penalti y la Residencia tuvo una última oportunidad en las botas de Veloso pero su disparo se fue fuera.