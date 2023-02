La tabla obliga en Las Palmas

No hay tiempo para mirar la tabla, ni temer al rival, ni estudiar el calendario con detenimiento. El Lugo no puede perder oportunidades para recortar la distancia con la zona de salvación, aunque para ello deba ganar al líder de la Segunda División. La mala situación en la tabla obliga a dar un paso adelante con premura, sin esperar a contrarios más sencillos. El conjunto rojiblanco debe reaccionar este sábado (21.00 horas) ante la poderosa UD Las Palmas, que ocupa el lugar más alto en la clasificación, si no quiere que la permanencia se aleje aún más de los cinco puntos actuales.

El decepcionante empate ante el colista, el Ibiza, el pasado domingo impidió que los rojiblancos pudieran comenzar a limar la diferencia con la Ponferradina y el Rácing de Santander, los dos equipos empatados a 27 puntos que marcan la salvación. La igualada (0-0) supuso la rotura de la racha de cuatro derrotas consecutivas, pero amplió a cinco las jornadas seguidas sin conocer la victoria.

Fue el estreno del tercer entrenador de la campaña. El Lugo de Joan Carrillo mostró un cambio de sistema a un 4-2-3-1, apenas concedió al conjunto balear y dejó a un Sebas Moyano muy activo por dentro. Pero volvió a caer en el escaso bagaje ofensivo, pese a la mayor posesión de pelota y a los acercamientos al área del Ibiza, porque no generó demasiadas ocasiones claras para batir al meta visitante y comenzar la etapa del técnico catalán de la mejor manera posible.

Su segundo partido en el banquillo rojiblanco será mucho más exigente. Recorrerá toda la tabla el Lugo, ya que pasará de jugar contra el último a hacerlo en casa del primero. Para sumar tendrá que completar un partido casi perfecto.

Será complicado tener el balón, el gran aliado de la UD Las Palmas y que suele monopolizarlo en cada partido. Tendrá que acostumbrarse a defender en su propio terreno, reducir espacios para las maniobras de talentos como Jonathan Viera, Pejiño, Loren, Moleiro o Loiodice y tener casi una eficacia absoluta en cada llegada que pueda hacer al área de Álvaro Valles.

Pese a que Joan Carrillo indicó que no tendrá un sistema fijo y que podría modificarlo en función del rival, el buen hacer de su dibujo podría permitir que volviera a apostar por el mismo sistema empleado ante el Ibiza.

También cuenta con bastantes opciones el mantener el once inicial que completó un duelo solvente el pasado domingo.

De este modo, Whalley estará bajo palos, con Loureiro y Zé Ricardo en los costados. En el centro de la defensa, con la ausencia de Álex Pérez de la convocatoria, serán Bruno Pirri y Alberto Rodríguez los que tratarán de frenar a Loren Morón.

Por delante, el doble pivote con Clavería y El Hacen podría seguir, con alguna opción para Señé o el nuevo centrocampista, el portugués Gui Guedes.

Arriba, Cuéllar y Avilés se mantendrán en los extremos, con Sebas Moyano por dentro para llegar y surtir de balones a Manu Barreiro.