Txemi Urtasun contestará en los próximos días a la oferta del Breo

Txemi Urtasun, como adelantó el pasado martes este diario, es el objetivo del Breogán para completar la plantilla. De hecho, el club lucense ya le ha hecho llegar al jugador una oferta que tiene que contestar en los próximo días, según confirmó este viernes el jugador a este diario.

"Sí, es cierto que me han pasado una oferta que tengo que contestar. Me han dado unos días de plazo", comentó el jugador navarro, que también reconoció que aún no tiene decidida cuál va a ser su respuesta. "Estoy sopesando los pros y los contras, pensando en mi situación personal, en mi futuro. No es que esté esperando por una oferta ACB, es que aún no tengo claro si es lo que me conviene".