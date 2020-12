Suspendidos los dos próximos partidos del Chantada por un positivo en la plantilla

El Ucoga Seguros CB Chantada comunicó este sábado que un jugador ha dado positivo por coronavirus, lo que ha obligado a suspender los dos próximos encuentros del club: el del día 8 contra el CB Costa Ártabra y el del 12 de diciembre ante el Club Basket León.

Según ha explicado el propio club, el resto de jugadores y el cuerpo técnico han dado negativo en las correspondientes PCR, aunque se mantendrán confinados por precaución. En unos días, todos tendrán que repetir las pruebas.

COMUNICADO OFICIAL

O partido do martes día 8 e o do día 12; quedan aprazados por mor dun positivo en covid-19 no equipo. Informarvos de que, realizadas as probas, tan só se trata dun caso entre xogadores e equipo técnico.

Grazas pola comprensión!

Volveremos!#AsíOuveanOsLobos🐺