David Ferreiro atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Al excelente rendimiento a nivel individual que está mostrando el exfutbolista del Lugo hay que sumarle la situación privilegiada del Huesca, que podría ser equipo de Primera División el lunes (21.00 horas) en la capital lucense si suman los tres puntos y el Spórting cae el viernes en Tenerife. El ourensano vive la situación con "tranquilidad", a pesar de reconocer que su sueño está "muy cerca".

"Estamos con mucha tranquilidad, como llevamos haciendo todo el año. Sabemos que el objetivo está cerca y solo restan tres partidos para acabar la temporada. El equipo ha demostrado todo el año que está disfrutando, estamos tranquilos para llegar de la mejor manera posible a este tramo final de la temporada", aseguró David Ferreiro.

El extremo del Huesca reconoció que el partido del lunes será "especial" por diversos motivos: "A mí siempre me gusta jugar en Lugo. Es un club en el que he vivido momentos buenos y momentos malos, pero he disfrutado. Ahora estoy muy contento por tener la posibilidad de jugar en Primera División, el sueño de todo futbolista y un objetivo mayor. Será un partido especial por jugar en Lugo pero también por todo lo que nos jugamos», indicó.

"El Lugo ha hecho una grandísima temporada, sobre todo en la primera vuelta. No podemos fiarnos"

Ferreiro espera un partido "muy complicado": "El Lugo ha hecho una grandísima temporada, sobre todo en la primera vuelta. No podemos fiarnos. Nadie te deja ganar y ellos van a competir como los demás. El equipo quiere ir a por la mejor puntuación de su historia, habrá jugadores que terminan contrato y quieren mostrarse... Hay diversos factores. Nosotros tenemos que ir concentrados y hacer nuestro partido", afirmó el deportista ourensano.

El exrojiblanco desea que el Huesca pueda conseguir el ascenso en Lugo, aunque ve difícil que se llegue a esa situación: "Sería lo ideal, pero es muy complicado. Nosotros iremos a por los tres puntos, cada punto es oro y vamos a intentar sumarlo. Hay que rematar la faena y cuanto antes sea, mejor, pero es difícil porque el Spórting y el Rayo van a estar ahí hasta el final. Esta categoría es lo que demanda, es la categoría más igualada del mundo", explicó Ferreiro.

El ourensano dijo que "ojalá" el próximo año por estas fechas lo que esté en juego para el Huesca sea la salvación... en Primera: "Ojalá dentro de un año estemos diciendo que si ganamos el fin de semana nos mantenemos. Lo firmaría sin dudar. Es un sueño que persigues cuando eres futbolistas. Está cerca pero al mismo tiempo muy lejos. Tenemos que tener los pies en el suelo y mantener la calma como hemos hecho todo el año", comentó el jugador del Huesca.

Ferreiro destacó la fuerza del grupo como principal valor del Huesca

Ferreiro destacó la fuerza del grupo como principal valor del Huesca: "Me han sorprendido varios futbolistas. Todos hablan de Cucho y Melero, que son grandísimos jugadores que marcan la diferencia, son jovencísimos y pueden dar mucho más. Pero también me han sorprendido otros jugadores.El hambre de los jóvenes y la veteranía de muchos, que han jugado en Primera. Creo que esa mezcla es la que nos ha llevado a donde estamos", explicó.