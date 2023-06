El sueño del ascenso pasa por Alzira

El Pescados Rubén Burela FS está obligado a ganar este sábado en la cancha del Alzira (Palau D"Esports, 19.00 horas) para seguir vivo en la pelea por el ascenso a la Primera División. La derrota en la tanda de penaltis del sábado, en el Vista Alegre, pone contra la espada y la pared a los mariñanos, que necesitan la victoria para jugarse la próxima semana en Burela el cambio de categoría.

Uno de los jugadores más sobresalientes para el Pescados Rubén en esta fase de ascenso está siendo el pívot andaluz Nando Torres, que ya fue determinante ante el Zaragoza y que no pudo serlo ante el Alzira pese a marcar uno de los goles. Torres está teniendo que afrontar más minutos de los habituales por la ausencia del lesionado Pitero y está respondiendo con creces. "Me dio mucha pena cuando lo vi en el suelo, estaba haciendo una enorme temporada y ver truncada la posibilidad de seguir peleando por el ascenso fue un palo para el.

Por Pitero y por Rikelme, que fueron muy importantes para nosotros, lo vamos a dar todo para poder dedicarles el ascenso", aseguró el jugador, que tiene muy claro cual es el camino a seguir en Alzira para poder alcanzar un tercer partido en Burela. "Simplemente tenemos que ser nosotros mismos, hacer lo que hemos hecho durante la temporada y nos ha traido hasta aquí. Creo que somos un equipo con una identidad muy marcada y unas ideas muy claras y tenemos que plasmarlas sobre la pista, si somos fieles a nuestro trabajo creo que tendremos muchas posibilidades de ganar en Alzira", señala.

El jugador del Pescados Rubén FSF cree que el equipo debe tener la conciencia muy tranquila por la derrota del sábado, aunque también incide en la importancia de mirar hacia el futuro y centrarse en el partido de mañana. "Tenemos que estar satisfechos y contentos porque hicimos el partido que debíamos, es verdad que el resultado no nos favoreció, pero tenemos la conciencia muy tranquila por la actitud mostrada y el juego desarrollado; son cosas que pasan en el fútbol sala, que a veces no basta con hacer las cosas bien para ganar y no hay que darle más vueltas, no debe afectarnos negativamente para el partido de mañana, más bien al contrario debe reforzanos", señaló, explicando que los partidos del play off siempre son diferentes al resto y no valen demasiado las referencias de la Liga, donde el Burela FS se impuso en Alzira. "En un play off la diferencia entre los equipos se reduce siempre al mínimo, es raro ver un partido que no se resuelva por mínimos detalles", añade.

Un partido parecido

Torres espera un partido "parecido al del Vista Alegre", aunque sí que cree que el Alzira será más agresivo. "Creo que intentará presionar más alto, al final juega en casa y eso es una bala muy importante porque la gente te empuja hacia adelante", concluyó.

El meta Kaluza continuará en Burela la próxima temporada

Michal Marek Kaluza continuará una temporada más defendiendo la portería del Pescados Rubén Burela FS tras llegar a un acuerdo de renovacion con el club naranja. El meta internacional polaco llegó a Burela en la temporada 2019-20 y se ha convertido en toda una referencia tanto dentro de la pista como en el vestuario.



Feliz por seguir

El meta mostró su satisfacción por continuar en el club burelés tanto si se asciende a Primera División como si el equipo tiene que seguir en Segunda. "Ojalá que sea en Primera, pero si tiene que ser en Segunda creo que vamos a vivir grandes momentos en el Vista Alegre, estoy muy feliz", señaló el meta polaco.



Pieza importante

También la directiva mostró su satisfacción por seguir contando con Kaluza, que está realizando una soberbia temporada. “Estamos orgullosos de seguir contando con una pieza tan importante para David Rial", señalan



Tres derrotas

Con Kaluza en la potería, el Burela FS solo ha sufrido tres derrotas en toda la temporada y dos de ellas han llegado en los play off, una en los penaltis (ante el Alzira).