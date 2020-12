El Spórting estudia aplazar el partido ante el Lugo por el brote de covid

El brote de covid que se ha registrado dentro de la plantilla del Spórting de Gijón obliga al club a estudiar la posibilidad de solicitar el aplazamiento del encuentro que tiene previsto jugar el lunes 4 de enero en el Ángel Carro contra el Lugo. La plantilla sportinguista al completo fue sometida este martes a las correspondientes pruebas PCR, de las que resultaron positivos seis jugadores de la primera plantilla, tres del filial y un miembro del cuerpo técnico.

La posibilidad del aplazamiento existe y el Spórting tiene como espejo el caso del Alcorcón al comienzo de la temporada. El cuadro madrileño pidió aplazar los partidos ante Ponferradina y Sabadell, de la sexta y la séptima jornada, por un brote de covid similar al detectado por el Spórting. En el primer caso, por cuatro positivos manifestados en la primera plantilla y tras una solicitud de suspensión del partido por parte de la Liga. En el segundo caso, días después, porque el brote había aumentado a ocho jugadores.

Sin embargo, el comité de competición decidió no aplazar la jornada en el caso del Granada —de Primera División— cuando el equipo andaluz notificó los positivos de tres jugadores y cuatro miembros del cuerpo técnico, incluido su entrenador, Diego Martínez. Entonces, el comité falló que el Granada disponía de jugadores suficientes para cumplir el protocolo y disputar el partido de la novena jornada ante la Real Sociedad.

Según las normas de la Real Federación Española de Fútbol, los clubes de Segunda tienen la opción de aplazar un máximo de dos encuentros por causas relacionadas por covid. Superado el límite, se daría por ganador al equipo que sí pudiera competir.

SAQUÉS. El presidente del Lugo, Tino Saqués, valoró la situación del partido del próximo lunes con el Sporting de Gijón por los casos de Covid-19 del conjunto asturiano y señaló que, aunque "se debería aplazar, la norma es muy clara" y con cinco profesionales y futbolistas del filial puede disputarse. El dirigente recordó que esa medida está "consensuada" entre la Federación y LaLiga y "con cinco profesionales el partido se debe jugar sí o sí", tal y como sucedió con el encuentro entre el Granada y la Real Sociedad, al que él mismo aludió.

"No es una situación que guste y me llamaron para ver qué me parecía aplazarlo. Lo lógico, cuando vas a jugar con un equipo mermado por covid, es que se debería aplazar, pero la norma es muy clara y entiendo que, salvo que se declare un brote y obligue a la cuarentena de los jugadores del Sporting, se va a tener que jugar", indicó a los periodistas tras la Asamblea de Accionistas del club.

Saqués auguró pocos movimientos de entrada y salida en el mercado invernal y dijo que el club ya cuenta con 1.250 abonados, la mitad del objetivo que se propone para esta temporada que, por ahora, se ha celebrado a puerta cerrada.

"Cuando se vaya acercando la fecha en que se pueda entrar en los estadios va a darse ese empujón a la campaña", señaló. Además, abogó por reinventarse para mejorar los ingresos por la caída de los que tienen que ver con la televisión y la taquilla.