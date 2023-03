María Elva, tras superar un cáncer de mama: "Soy la misma de antes"

El de María Elva Méndez es un ejemplo de superación a través del deporte. No muchas personas pueden presumir de participar en los cinco mejores medios maratones de España y lograr la segunda posición absoluta a nivel nacional justo después de superar un cáncer de mama. Ella sí.

"Hice mío el lema de Elena Huelva –influencer de 20 años que visibilizó su batalla contra el cáncer y que falleció el pasado mes de enero–, que es el de "mis ganas ganan" porque sirvió de ejemplo para muchas personas. Mis ganas de seguir, de luchar, de seguir siendo la misma de antes, de no quedarme en el sofá, fue lo que me llevó a completar este circuito en un año y conseguir esa segunda posición", explica la lucense, que además finalizó la competición como primera clasificada dentro de su categoría –mayores de 55 años–.

A María Elva le diagnosticaron cáncer de mama el 8 de enero de 2019. "Me operaron un mes después, una mastectomía, y en marzo comienzo la quimioterapia, que fueron 16 sesiones", recuerda la lucense, que entrenaba todo "lo que me permitía el cuerpo" durante el tratamiento. "Salía a rodar y hacía un poco de gimnasio, pero había días que no podía, claro", recuerda. "En los días de quimioterapia no hacía nada, pero al día siguiente salía a caminar y al tercer día a trotar. Eso me permitió tener la cabeza firme y recuperarme mucho mejor", asegura.

"Con actitud positiva, aunque tuve mis bajones, logré salir adelante. Gracias al deporte también, que es importantísimo y es algo que me recomendaron los propios oncólogos", señala María Elva."Cada uno en su medida porque no puedes exigir a alguien que nunca ha hecho deporte que lo haga, pero siempre se pueden hacer pequeñas cosas que ayudan", explica.

Salir a trotar durante el tratamiento de quimioterapia y radioterapia le permitió soñar con el objetivo de completar el Circuito Running Plátano de Canarias. "Solo quería participar y completar las cinco pruebas, no tenía otra idea en la mente, pero las cosas empezaron a salir bien", añade. Finalizado el tratamiento de radioterapia, la posterior rehabilitación y las dos cirugías de reconstrucción, Elva preparó su participación en la primera edición de esta prueba "pensada para todo tipo de atletas populares", dice.

La realidad es que la primera edición del Circuito reunió a casi 100.000 participantes entre las cinco carreras: Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia y San Sebastián.

María Elva conquistó la prueba madrileña dentro de su categoría y fue una de las 135 personas que completó el reto de finalizar las cinco pruebas. "Es todo un orgullo porque además competía contra gente mucho más joven que yo. Con esto quiero demostrar que se puede, que no es el fin del mundo y que se pueden seguir haciendo cosas", dice Elva, una campeona que ya piensa en su próximo reto, las "Super Halfs", las cinco mejores medias maratones de Europa. "¿Por qué no? Lo tengo en mente y no lo descarto".