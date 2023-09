Ni siquiera una descalificación final le amarga una experiencia que va a ser difícil borrar de su memoria. El lucense Esteban Basanta completó este pasado fin de semana una de sus mejores actuaciones y lo hizo en el mejor escenario posible, en el Mundial sub-23 de triatlón que acogieron las calles de Pontevedra. Allí, delante de muchos familiares, amigos y compañeros, voló para lograr una cuarta posición que le llena de confianza para todo lo que está por venir y, sobre todo, le borra de un plumazo la presión que ha soportado en los últimos meses.

El Mundial sub-23 era, sin duda, su gran objetivo del año. Logró la clasificación en el campeonato de España que se celebró el pasado mes de junio en A Coruña y, desde entonces, volcó todos sus esfuerzos durante el verano en preparar una prueba, la de este pasado fin de semana en Pontevedra, con la que ha soñado muchas veces. "Me imaginé corriéndola muchas veces. Soñé mucho con ella y la carrera fue tal cual me la imaginé", reconoce tres días después, ya con la adrenalina en niveles normales.

"Salí muy bien porque mi objetivo era estar en el grupo de carrera en la prueba de natación. A pesar de los golpes, algo normal en el triatlón internacional, acabé los primeros 1.500 metros en el grupo de los diez primeros", recuerda Basanta.

Después llegaron los 40 kilómetros en bici, en los que el lucense se encontró en condiciones óptimas. "No me pasaban las vueltas ni los kilómetros. Solo pensaba en que podía hacer una muy buena carrera. Quería que llegaran los últimos diez kilómetros para quitarme la duda, porque sentía que lo podía hacer bien", dice.

Y así fue. Pese a que el grupo de diez aumentó a 20 en el último tramo a pie, las opciones de Basanta no se redujeron. "Me vi delante y con fuerza para seguir el ritmo del primer escapado, así que me pegué a él y le seguí". En los últimos cinco kilómetros las fuerzas le pasaron factura y le superaron dos corredores, pero "ese final fue el mejor premio, con todo el público volcado conmigo. Prefiero eso que ganar un Mundial en otro sitio y sin haber vivido ese momento", señala.

Eso sí, la pelea por lograr una mejor posición acabó en una desafortunada descalificación que llegó una vez finalizada la carrera. "Iba en un lateral del grupo y había mucho codazo. En un momento me salí del circuito para no chocar y me descalificaron. Las normas son las normas, pero en las imágenes no se aprecia el peligro que se vivió desde dentro", recuerda el triatleta.