La LEB Oro, que empezó el 16 de octubre, disputa este fin de semana la quinta jornada de competición. Sin embargo, el Leche Río Breogán, en casi un mes, seguirá con solo dos encuentros disputados. A los jugadores del equipo lucense, después de dos aplazamientos y diez días de cuarentena en sus domicilios, le vuelve a tocar descansar, ahora por designio del calendario.

"Esta claro que no nos viene bien. Todos queríamos jugar. Volver a no competir corta la dinámica y mucho más después de una victoria como la que conseguimos el sábado. Habrá que aprovechar este tiempo para trabajar más el equipo", comenta Sergi Quintela, que dentro de una buena tónica general de todo el grupo, fue de los destacados en el triunfo ante el Valladolid que llegaba a Lugo con la condición de invicto.

"A priori era un partido muy complicado. Ellos son un equipo con mucho ritmo y nosotros veníamos de 14 días sin entrenar y lo cierto es que esta era nuestra principal preocupación. Pero hicimos un gran trabajo, limitando mucho las pérdidas con lo que evitamos que pudieran correr y jugamos a nuestro ritmo", señala el escolta breoganista alabando el trabajo de todos sus compañeros. "Hay que reconocer que lo normal hubiera sido que en el tramo final pagáramos el cansancio, pero todo el equipo respondió", dijo.

No hace falta insistir para que Sergi Quintela muestre su absoluta confianza en la actual plantilla breoganista. "Tenemos más equilibrio que en la temporada pasada. Somos más compactos. Sabemos cuándo gastar las faltas, no permitimos puntos fáciles a los rivales y tenemos a dos de los mejores pívots de la competición. Tenemos la suerte de tener en el equipo a Kevin Larsen y Seydou Aboubacar que obligan a las defensas a cerrarse sobre ellos y esto nos permite tener tiros más liberados. Me gusta mucho el equipo, desde el primero al último jugador esté quien esté en la cancha nunca baja el nivel y esto nos hace muy peligrosos. Tenemos claro a lo que jugar y sobre todo nuestra defensa está siendo muy buena".

Sergi es en estos momentos el máximo anotador del Leche Río Breogán con 26 puntos anotados (13 de media) , sin fallo en los tiros de dos puntos (6/6) ni en los tiros libres (11/11) y menos certero en los tiros de tres (1/6). Lleva, además capturados siete rebotes, repartidas tres asistencias y recuperados 4 balones. Es también el jugador más valorado del equipo, aunque gran parte de su trabajo (intensidad, ritmo o defensa) no tiene el justo reflejo en las estadísticas.

El lucense se encuentra, según dice, muy a gusto en el equipo y su aportación hace que además se sienta "muy contento porque estoy haciendo lo que me pide el entrenador y esto es, sobre todo, estar intenso atrás. En ataque me siento cómodo. Pero lo importante es que todos nos entendemos y llevamos dos victorias".

Más encuentros

En el Grupo A de la Leb Oro solo se disputarán tres encuentros en esta jornada ya que el partido que debían disputar el Oviedo y el Palencia ha sido aplazado por un positivo de covid en el conjunto asturiano.



Este viernes se abre la jornada con el partido que en Burgos disputarán el Tizona, que es el único equipo de la Liga que aún no ha ganado aunque solo ha disputado dos encuentros, y el Ourense Baloncesto que deberá superar la baja de Mikel Uriz para compensar la derrota sufrida el pasado fin de semana en su cancha ante el Oviedo. En la mañana del domingo habrá un duelo entre dos equipos que perdieron su condición de invictos la pasada jornada: Valladolid y Cáceres. Por la tarde, el Leyma Coruña, que el martes pasado jugó su partido aplazado ante el Tizona al que se impuso con autoridad, recibe al Melilla que solo ha logrado un triunfo hasta el momento.



En el grupo B, el Alicante intentará mantener su pleno de triunfos ante un Huesca que ya no contará con su máximo anotador Carter de vuelta a Estados Unidos.