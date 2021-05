El jugador del Río Breogán, Mo Soluade, reconoció ayer que el Palma "salió mejor" que el equipo lucense en el segundo partido de la serie de play off, pero mantiene la confianza de que el grupo competirá y va a sacar adelante una eliminatoria que se decide mañana desde las 18.30 horas en el Pazo dos Deportes de Lugo.

"El encuentro se nos complicó desde el primer minuto, ellos salieron más fuerte que nosotros, con más ganas y eso nos dificultó todo. Pudimos remontar, pero al final no concretamos. Tuvieron mucho acierto desde el principio y con un juego muy físico nos superaron", admitió.

El base del equipo lucense tiene claro que todo pasa por corregir errores del segundo duelo, más que repetir la idea que se vio en el primer partido de la serie. "Quizá díria evitar lo del segundo partido, empezamos mal pero fuimos capaces de empatar el partido y así creo que si mejoramos en defensa, ataque y mentalmente podemos competir con cualquier equipo de la Liga", señaló.

Mo Soluade también confía plenamente en el factor cancha y la ayuda de la afición. "Nosotros tenemos la ventaja de jugar en casa, con nuestra afición y eso creo que nos ayudará bastante, el tercer partido debe ser nuestro. La afición del Breogán siempre es fuerte, le hace muy complicado jugar a los rivales y seguro que apretarán mucho", comentó.

Con 1-1 en la eliminatoria, el base breoganista no se muestra sorprendido con el nivel del Palma ni la igualdad que se ve en otras eliminatorias del play off. "No nos sorprende, el Palma tiene muy buenos jugadores y además en los play off donde puede pasar de todo. Se ha visto que cualquier equipo puede ganar a cualquiera, la clave es que tienes que tener más ganas e intensidad que el rival, así lo conseguirás", dijo.

Mo Soluade admitió que el grupo estaba dolido con la derrota, pero que hay que mirar ya hacia adelante porque el tercer partido ya está aquí. "El grupo estaba fastidiado, con un viaje largo, es un poco de bajón, pero ya volvemos a entrenar y estaremos listos para competir. Estos play off no te permiten agobiarte y dar vueltas a las cosas, hay que hacer bien las cosas que hicimos mal el otro día. Personalmente, me encuentro con mucha más confianza, creo que estoy mejor cada partido y espero que sea así hasta el final de las eliminatorias para el ascenso", concluyó.

ENTRADAS. En lo que se refiere a la venta de entradas para asistir el tercer encuentro de la serie que se disputa mañana, hay que recordar que el primer plazo acaba hoy a las 12.00 horas e incluye a todos aquellos abonados contactados por SMS.

Ya desde las de 13.00 horas de este viernes en adelante, el turno es para los abonados que no hayan recibido un mensaje SMS. El proceso es íntegramente on line y en caso de que sobrasen entradas, ya se habilitará una taquilla física en el Pazo dos Deportes el propio día del encuentro a partir de las 17.30 horas.