Justin Anderson: "Solo importa ganar"

El estadounidense Justin Anderson (Montross, Virginia, 19/11/1993) vino al mundo para jugar al baloncesto. En realidad, nació para ser profesional del baloncesto. Siendo niño, cuando jugaba con sus compañeros, su anhelo era codearse algún día con los mejores jugadores del mundo en la liga profesional de EE.UU. "Todos los días pasaba por mi cabeza llegar a jugar algún día en la NBA. Trabajaba delante de mi casa, jugaba con mis amigos... Si quería hacer algo para divertirme, siempre jugaba al baloncesto", afirma Anderson.

¡Y vaya si lo consiguió! Tras su paso por los Virginia Cavaliers, el equipo de su universidad, el zurdo para todo Anderson —"aunque también puedo hacer cosas con la derecha", matiza— fue elegido en el puesto 21 en la primera ronda del draft por Dallas Mavericks.



En su dilatada experiencia en la NBA, el actual jugador del Río Breogán defendió las camisetas de Dallas, Philadelphia, Atlanta, Brooklyn, Celveland e Indiana. El baloncestista estadounidense conincidio con el exbreoganista Dzanan Musa en los Nets (2020) —"jugábamos muy bien juntos", indica— y con Ricky Rubio en los Cavaliers (2021), a quien califica como "un líder increíble".



POLIVALENCIA. Su papel en juego desde el principio de su carrera hasta ahora ha ido evolucionando, pero no por haberlo buscado, sino para adecuards a las necesidades. Así, desde una posición de escolta tirador ahora puede actuar con solvencia de ‘tres’ o de ‘cuatro’. "Me he ido adaptando al rol que se necesitaba en cada momento. Por ejemplo, la temporada pasada —en el Fort Wayne Mad Ants, de la NBA G League— jugué de base durante 20 partidos y promedié 6 o 7 asistencias y aun así fui capaz de anotar más de 20 puntos por partido. Lo importante siempre es buscar la forma de ganar, con independencia de la posición en la que juego", manifiesta.

Vencer es el constante propósito en la carrera de Justin Anderson. El día de su presentación en Lugo, el de Montross ya lo tenía claro. "El objetivo de cada equipo siempre es ganar. Lo que yo quiero hacer es trabajar cada día para ganar. Ese trabajo diario es el que llevará a la victoria", argumentó.

Anderson, desde su llegada al Río Breogán —debutó el 5 de noviembre ante el Barcelona en el Pazo—, "le ha cambiado la cara al equipo", se afirma desde el club. "Tiene mucho talento y fuerza de cara al aro, visión de juego y tiro exterior. Además, siempre anima a todos para que disfruten y tiene muy buen rollo fuera de la cancha. Es una suerte tenerlo en el equipo", como lo comentó su compañero Sergi Quintela.

En verdad, el estadounidense se adaptó muy pronto al grupo, pese a las diferencias entre el baloncesto Fiba y el NBA. "La regla de los pasos, tal y como los pitan aquí, hace que la técnica individual, sobre todo con los pies, sea diferente. No voy a tener problema porque ya sé cómo tengo que hacer", indica Anderson.

"En la NBA es muy difícil ganar cada noche porque hay muchas variables —viajes, jugar cuatro partidos en una semana o dos encuentros consecutivos...—, pero es igual de importante que aquí. Quizá en la ACB, al ser menos partidos, estos sean más trascendente", añade.

El jugador de Virginia promedia en la Liga Endesa 10 puntos, 2,7 rebotes, 2 asistencias y 7,7 créditos de valoración por encuentro. Cada choque que pasa, Anderson mejora sus prestaciones. Su último cuarto en Bilbao fue "espectatular" —Veljko Mrsic dixit—. Su primer paso fue prácticamente indefendible y su enorme capacidad de salto deleitaron al breoganismo.

EL CHOQUE DE BILBAO. El espectacular tapón que el jugador celeste le puso al alero del Surne Adam Smith dejó una imagen imborrable, con la cabeza del breoganista casi a la altura del aro. "Para mí es una jugada normal. Llevo toda mi vida trabajando mucho y ahora, como jugador profesional, estoy recogiendo todos esos frutos y disfruto de los beneficios de ese trabajo", comenta.

"Mrsic me dijo que siguiera jugando duro, que iba a llegar mi momento y que íbamos a ganar el partido", explica Anderson que le comentó el entrenador balcánico durante ese duelo, donde actuó en varias posiciones. "Me encuentro cómodo en todas", expone.

El baloncestista del Breogán es un gran profesional y, como tal, su enfoque es nítido. Sobre la dura triada de enfrentamientos que le espera próximamente al equipo, comenta que "lo único que importa es ganar el siguiente partido", que es lo mismo que responde cuando se le pregunta si quedará en Lugo. Ni cambiando el enunciado por ¿le gustaría quedarse en la ciudad de la muralla? varía la respuesta.



El 1 del Breogán, la primera vez que habló con la prensa, manifestó sentirse muy a gusto aquí: "Me encanta la gente de la ciudad, que me ha acogido de manera muy amable. Me encanta la comida y los fans. El equipo también me ha recibido muy bien", aseguró. Y su idea no ha cambiado.

Desde el club se afirma que "trabajan para que Anderson siga en el Breogán". Su contrato temporal acaba el día de Nochebuena. Para la afición celeste noche buena sería si renovase su contrato.

Le llaman Simba por la película de Disney ‘El rey león’

A Justin Anderson se le conoce también con el seudónimo de Simba por los valores que transmite el protagonista de la película de Disney El rey león. "Se me llama así por el camino que condujo al león a ser rey, por tener capacidad de resistencia, por ser tenaz, por seguir luchando por lo que deseaba", describe el breoganista.

TATUAJE. El jugador celeste, de hecho, tiene tatuado en su pierna derecha un león. ¿Podría ser premonitorio de que acabaría jugando aquí?, se le pregunta. "Seguro", contesta.