Sollazzo: "Tenemos un equipo con mucho talento y jugadores muy solidarios"

Equilibrio. Probablemente es la característica que mejor se adapte a lo que el estadounidense aunque con pasaporte italiano Adam Sollazzo (Tampa, Florida, 24 de abril de 1990; 1,98 metros de estatura) aporta al Leche Río Breogán. Su versatilidad y su buena visión de juego, es raro verle tomar una mala decisión, son facetas muy valoradas, también su fiabilidad en los lanzamientos a cuatro o cinco metros, algo cada vez menos utilizados en el baloncesto actual. La importancia de Sollazzo en el conjunto lucense se refleja también en la estadística: es tras Kevin Larsen, y con solo siete minutos menos tras trece encuentros, el jugador más utilizado por Diego Epifanio. También después del pívot danés es el segundo máximo anotador breoganista este año.

Ante el Melilla Sport Capital fue el jugador más destacado de su equipo y también, junto con Rozitis, el más valorado de la jornada. ¿Fue su mejor partido con el Leche Río Breogán?

No sé realmente si fue o no mi mejor partido, pero definitivamente fue una gran tarde para mí. Me sentí muy a gusto en la cancha. Pude demostrar mi juego completo aportando en ataque, en defensa y también en el rebote.

Su equipo es el líder del grupo A con solo dos derrotas y también ha conseguido, ante el HLA Alicante, el título de la Copa Princesa. ¿Qué balance hace de la trayectoria de su equipo?

Estamos contentos. Trabajamos muy duros en equipo y la verdad es que somos una familia, todos los jugadores nos llevamos como hermanos. Esto no es fácil de conseguir y espero que mantengamos estas buenas sensaciones. Por lo demás, seguiremos trabajando muy duro para lograr nuestro objetivo.

¿Cuáles cree que son las principales virtudes de su equipo?

Somos una plantilla con mucho talento y, además, todos los jugadores son generosos, muy solidarios con los compañeros en la cancha. Somos un equipo que trabaja muy duro, todos pensamos en el bien del equipo y esto, lógicamente, se nota en la cancha.

Podemos mejorar la intensidad. Si jugamos los 40 minutos al máximo nivel, seremos un rival más temible

¿Y en que deberían de mejorar?

Probablemente podríamos mejorar nuestra intensidad en algunas fases de los partidos. Cuando podamos jugar los cuarenta minutos al máximo nivel será un éxito completo y, desde luego, seremos un rival más temible.

En la temporada pasada consiguió ganar la Copa Princesa y después, aunque la competición no llegó al final, el ascenso de categoría con el Gipuzkoa. ¿Qué plantilla considera que es mejor, la del Gipuzkoa de la campaña pasada o la del Breogán actual?

Creo que tanto el Gipuzkoa del año pasado como ahora el Breogán son plantillas de mucho talento. Ambos equipos están capacitados para realizar una gran defensa cuando es necesario. No puedo decidirme sobre cuál es mejor. Me encantaría ver un partido con los dos equipos frente a frente.

¿En cual de esos equipos se encuentra más a gusto como jugador?

Lo cierto es que me sentí y me siento muy cómodo en los dos. Pero me gusta el Leche Río Breogán porque tengo más responsabilidad como líder en muchos momentos.

¿Asume de buen grado el rol de jugador versátil que tiene que hacer de todo? En el Breogán ya ha jugado de escolta, de alero y hasta de base.

Me gusta mi papel, siempre he sido un jugador polivalente, versátil y que puede hacer muchas cosas. Jugué como base durante mucho tiempo en mi vida como jugador, así que estoy acostumbrado a jugar en esa posición pero también en las otras. Realmente me hace feliz jugar en cualquier posición para ayudar a mi equipo a ganar.

Trabajo mucho esos aspectos del juego como la parada y tiro; soy un poco un jugador de la vieja escuela

Es de los pocos jugadores que aún explota, y con éxito, el tiro de dos puntos en un baloncesto en el que predominan los lanzamientos triples o los tiros bajo canasta...

Soy un jugador que valora mucho los fundamentos y lo intento explotar. Soy quizá un poco de la vieja escuela. Trabajo mucho esos aspectos del juego como la parada y tiro durante el verano y esto me da mucha confianza para ejecutarlos después en los partidos.

El Leche Río Breogán afrontó esta temporada con el objetivo de conseguir el ascenso de categoría. Las circunstancias han propiciado que esta temporada, al margen de un nuevo sistema de competición, solo un equipo pueda lograr el salto de categoría. ¿Cómo ve realmente las posibilidades de ascenso del conjunto breoganista?

No es algo fácil de conseguir, desde luego. Pero lo que tenemos claro, no solo yo si no todos los jugadores de la plantilla, es que trabajaremos lo más duro que podamos para alcanzar ese objetivo. Esa es nuestra meta.

¿Quiénes considera que pueden ser sus principales rivales?

Esto es muy difícil de contestar porque en esta competición hay muy buenos equipos, todos con grandes jugadores. Por el sistema de competición solo hemos jugado contra los de nuestro grupo y apenas hemos visto a los del otro pero lo que tengo claro es que nos vamos a encontrar con rivales muy duros en nuestro camino hacia el ascenso. Lo que hemos visto hasta ahora es que cada partido es muy duro. El camino es, como ya he dicho, seguir trabajando muy duro. Por otra parte, ya estoy deseando que empiece la segunda fase de la Liga y poder jugar con los equipos del otro grupo, porque eso significa una nueva competencia para nosotros.