Solidez lejos del Ángel Carro

La lógica, esa rama de la filosofía que en el fútbol a veces se aplica y a veces no, asegura que jugar en casa supone una ventaja para el equipo que ejerce como local. El apoyo de los aficionados, el conocimiento exhaustivo del terreno de juego y del entorno son factores que suelen contribuir a que el equipo de casa ofrezca mejor rendimiento que a domicilio, pero el fútbol a veces no entiende de lógica, y este CD Lugo lo demuestra una vez más.

El equipo de Pedro Munitis es uno de los mejores visitantes del curso. Hasta aquí todo normal. El rendimiento lejos de Lugo del equipo rojiblanco ha sido sólido y, de hecho, le ha permitido puntuar en todos y cada uno de sus partidos de visitante. Los nueve puntos que ha sumado —ninguna derrota— le colocan como el segundo mejor equipo a domicilio del grupo 1 de Primera RFEF, un privilegio que comparte con la Ponferradina y el Barça B. Solo la Cultural Leonesa, líder y su último verdugo, ofrece mejores estadísticas lejos de su estadio, con 12 puntos.

Lo extraño llega cuando se revisan los datos en casa. La realidad es incontestable. El Lugo ha sumado más puntos en el Ángel Carro que lejos de su estadio —diez contra nueve—, pero es en Lugo donde ha encajado las tres derrotas que ha sufrido a lo largo de esta temporada. Es decir, puntúa más en casa, pero a la vez sufre más ante los suyos.

De los siete partidos disputados en su feudo —ha jugado cinco a domicilio—, Deportivo, Nástic y Cultural Leonesa fueron capaces de tomar el estadio albivermello con tres victorias incontestables en las que, además, el Lugo fue incapaz de perforar la portería rival. Tres partidos que demuestran que el equipo de Munitis tiene tareas pendientes en este aspecto.

La suerte del equipo lucense es que su próximo partido, el que dispute el domingo, será lejos de sus dominios. La visita al colista del grupo 1, el Sabadell (Nova Creu Alta, 16.00 horas), se antoja fundamental para enderezar el rumbo que se torció el pasado fin de semana ante el líder de la categoría y para alargar una racha que le permite mantener la confianza y no desengancharse del grupo de arriba. Al fin y al cabo, son cinco puntos los que le separan del primer clasificado, y cuatro los que le alejan de situarse entre los cuatro primeros de la clasificación a falta de siete partidos para que finalice la primera vuelta de la competición. No existen urgencias, pero sí cierta preocupación por no lograr trasladar la solidez fuera de Lugo a los partidos que se disputan en casa.

Deberes para una plantilla que este miércoles estará pendiente del sorteo de Copa del Rey. El equipo de Pedro Munitis superó la primera eliminatoria ante el Club Atlético Antoniano gracias a un gol de Antonetti y este miércoles conocerá su rival en la segunda ronda de la competición del K.O. En este caso, el Lugo ejercerá como local y se enfrentará a un equipo de fútbol profesional, con más opciones de que sea de Segunda que de Primera División.

Raúl Baena, del Sabadell, perdió los papeles contra el Barcelona B

El veterano centrocampista del Sabadell Raúl baena acabó expulsado en la derrota de su equipo ante el Barcelona B (4-1) y protagonizó una de las imágenes de la jornada incitando a sus compañeros a hacer daño a los rivales.

"¡Dale ahí, hostia"

"¡Reventadlos!" o "¡Dale ahí hostia!" fueron algunas de las expresiones que utilizó el futbolista desde la zona técnica del Sabadell mientras dos miembros del cuerpo técnico le intentaban calmar y sujetar para que la cosa no fuera a más. El futbolista, que también se encaró con el árbitro y con el linier, está a la espera de conocer la sanción que recibirá por parte del comité de competición y no estará disponible este próximo domingo ante el Lugo.

Excanterano del Barça

La inquina de Raúl Baena viene de lejos. El futbolista pasó por las categorías inferiores del Barcelona durante su etapa de formación, pero las abandonó para fichar por el Espanyol, donde desarrolló parte de su carrera profesional. El movimiento acabó en los tribunales al reclamarle el Barcelona 3,5 millones por finalizar su contrato de manera anticipada, pero un juez resolvió el caso a favor del futbolista.

Explicaciones

"Se me ponen las revoluciones a dos mil y cuando marcho, me dirijo a mis compañeros y digo una palabra que no es la adecuada, pero es en términos futbolísticos y de competición", aseguró el martes Baena.