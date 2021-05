Los socios del Lugo no fallan: "Se había un partido no que estar, era este"

Cuatrocientos treinta y cinco días después el Ángel Carro volverá a tener sonido, volverá a tener color, volverá a sentir el ánimo de su público para que el Lugo note el aliento de su afición en el momento más necesario. Cuatrocientos treinta y cinco días después los socios del club rojiblanco ya acuden a las taquillas para hacerse con un billete que les permita apoyar a los suyos.

El conjunto lucense confirmó que sus seguidores podrán acudir al Lugo-Mirandés de este sábado (18.30 horas). Desde que el club anunció que habría público, el goteo de aficionados que pasaron por la taquilla del Ángel Carro fue incesante y se pudieron observar largas colas. Algún aficionado llegó a estar más de cuatro horas esperando para poder comprar su billete.

El Lugo indicó que solo los abonados pueden adquirir una entrada para el partido y que no tendrán que pagar nada por ella. Desde el club se informó que el periodo para hacerse socios todavía está abierto para los que deseen hacerse con una entrada para mañana o el duelo del Cartagena del próximo lunes 24 a las 21.00 horas.

Los socios que deseen pasar por las taquillas podrán hacerlo este viernes de 9 a 13.15 horas en horario matutino y de 16.30 a 20.00 horas en el vespertino. Además, tendrán que presentar el DNI y el abono para poder recibir el billete, ya que estos son nominativos. También tendrán que firmar una declaración responsable conforme no tiene covid-19.

Según el club "el proceso de obtención" de las entradas se llevará a cabo "por estricto orden de llegada" hasta completar el aforo permitido por el Gobierno, un 30% del total. El máximo de aficionados que acudirán al estadio serán en torno a 2.100 seguidores.

El Lugo indicó que se "priorizará la ubicación del abonado en su grada natural" hasta que se completara el número de seguidores de esa grada. En caso de que eso sucediera se reubicaría a aquellos socios que no tuvieran sitio en su grada habitual y hubieran llegado antes de que se completara el aforo total del estadio. Es decir, los 2.100 primeros abonados que acudan a las taquillas tendrán entrada para el partido. En caso de que tengan espacio en la grada de la que son socios podrán ver el duelo en ella. Si ese espacio está agotado, lo verán en otra ubicación que determine el club.

El Lugo recalca que solo se entregará, de forma gratuita, una sola entrada por abonado. Además, para poder asistir al partido se deberá acudir al campo con una mascarilla FFP2, que deberá llevar el mismo aficionado el día del partido, deberá portar la entrada y el DNI y se le realizará una toma de temperatura en la puerta de acceso a la grada.

Román Sánchez: "Se había un partido no que estar era este"

El presidente de la Federación de Peñas del Lugo,, celebró el regreso de los aficionados lucenses al Ángel Carro, sobre todo en este momento delicado en la tabla. "Estamos moi contentos de que se poida voltar ao campo. É un motivo de ledicia voltar ao estadio polo que significa para nós", indicó Sánchez Besteiro."Non tiña moito xeito que deixaran estar un local pechado, cando a transmisión do virus é moi superior, e non nun estadio aberto como é o caso do Ángel Carro condebidamente separadas". añadió. "Se había un partido no que había que estar este ano tiña que ser este. Esperemos que cheguemos a tempo para darlle eses folgos ao equipo que precisa, porque fan falta para que poidamos estar un ano máis na Segunda División", valoró Román.El presidente de la Federación de Peñas pidió que se pueda sacar laspara facilitar a los socios su adquisición. "Boto en falta que o clube fixera público o número de socios que podía haber no campo, porque non sabes realmente se vas ter entradas ou non. Tamén debería facilitar os trámites para que a xente puidera coller a entrada por internet. No meu caso, que non estou en Lugo, ata mañá (por este viernes) non poderei ir a coller a entrada. Vexo á xente con moitas gañas de ir e de animar ao equipo", afirmó.