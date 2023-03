No sirven las referencias

Justus Hollatz, que jugó el último encuentro con la selección alemana en la tarde del lunes, se incorporó este miércoles a los entrenamientos del Río Breogán. Por lo tanto, Veljko Mrsic ya pudo trabajar, en doble sesión, con toda la plantilla -a excepción del capitán Sergi Quintela que sigue trabajando al margen del grupo- para preparar el encuentro que pasado mañana (20.45 horas en el Pazo dos Deportes), disputarán ante el Betis Baloncesto.

Un partido que, a pesar de haberse disputado ya veinte jornadas, carece prácticamente de referencias con respecto al conjunto andaluz, es decir de poco sirve lo visto hasta ahora del equipo de Luis Casimiro y no solo por los cambios en su plantilla, en Lugo dispondrán de cinco jugadores que se han incorporado en las cuatro últimas jornadas, sino también porque estas variaciones van a implicar un cambio significativo en su forma de jugar.

Así, en estos momentos el Betis es el equipo de la Liga que más utiliza el tiro de tres puntos, algo más de 30 por encuentro sólo cuatro menos que en lanzamientos de dos. Esta insistencia en los tiros de tres puntos, sin embargo, no se ve acompañado por un nivel de acierto que lo justifique, más bien al contrario su porcentaje del 31,9% es solo nueve décimas mejor que el del Río Breogán que este apartado solo supera al Murcia. Esta circunstancia se agrava con un acierto en los tiros de dos bastante deficiente, su 48,7% solo mejora al del Murcia (47,1). Todo esto lleva al conjunto bético a ser, tras el Girona, el peor equipo en eficiencia ofensiva de la Liga Endesa y el que menos puntos anota de media (75,4).

Pero estos datos, acumulados en 20 jornadas, van a variar. La marcha de Evans y de Tsalmpouris marcan un claro cambio de tendencia. Entre el base estadounidense y el pívot griego promediaban 10,4 intentos triples por encuentro, es decir un tercio de los totales del equipo. Pero además dos de los nuevos jugadores que tendrán más protagonismo, Tyson Pérez y el pívot de 2,16 metros Pasecniks propiciarán que se utilice mucho más los lanzamientos de dos puntos.

En los tiros de tres puntos, el jugador que más se prodiga en la plantilla actual del Betis es Bertans con casi siete lanzamientos por partido pero su porcentaje está siendo muy pobre (28,2%) aunque no tanto como el del base Josh Gray que en los tres partidos que lleva disputados intentó el triple en once ocasiones y no anotó ninguno. El más fiable en este tipo de lanzamientos es el ex breoganista Cvetkovic que exhibe un 55,3%, 21 canastas triples de 38 intentos. Y, con estos datos, está claro que no sirve de referencia el partido de la primera vuelta que enfrentó al Betis y Río Breogán (84-89). Evans que anotó en aquel encuentro 30 puntos y Tsalmpouris, con 10, ya no están en el equipo.