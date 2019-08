Sin sitio en el Lugo

El Club Deportivo Lugo vive días de vértigo en la dirección deportiva y para la planificación de la que será su plantilla para esta temporada en la Segunda División.

Y no solo en lo que se refiere al capítulo de incorporaciones, sino que también en lo que atañe a las salidas. Si hace unos días se concretaba la desvinculación de Dongou con la entidad rojiblanco, ahora todo hace indicar que el mismo camino podría seguir el centrocampista Juan Muñiz. El jugador no entra en los planes de la entidad no en las ideas del cuerpo técnico, con lo que su salida del Club Deportivo Lugo parece muy cercana.

Juan Muñiz llegó la pasada campaña procedente del Nástic de Tarragona y hay que recordar que tiene contrato en vigor con el Lugo hasta el próximo mes de junio de 2020. Lo que ahora habría que ver es cuál es la fórmula para resolver de una manera definitiva la salida del jugador de la entidad, si con la marcha a otro equipo o con una rescisiónde contrato.

Juan Muñiz no llegó a asentarse en ningún momento como un jugador fijo en los esquemas de los diferentes entrenadores que pasaron por el Lugo en la pasada campaña, sino que se convirtió en muchas ocasiones en un comodín y un jugador que salía como revulsivo o contaba con minutos aislados en algunos encuentros.

Como jugador del Lugo, Juan Muñiz marcó dos goles y fue un futbolista que destacó en las acciones a balón parado, donde mostró en varias ocasiones su calidad en el toque y su precisión en el lanzamiento de faltas. Ahora, cuando queda menos de una semana para que arranque de manera oficial el campeonato, se aceleran las negociaciones para la salida del futbolista asturiano.

En definitiva, la entidad lucense no se detiene en unas semanas decisivas para la configuración de la plantilla, puesto que el Lugo se medirá, este sábado desde las 18.00 horas, al Extremadura en el estadio Ángel Carro.

Los días pasan y tampoco hay novedades y avances significativos en lo que se refiere a ese capítulo de fichajes. El club trabaja para la llegada de dos futbolistas en el puesto de central y también buscan refuerzos para el centro del campo, aunque la clara prioridad está en la defensa y especialmente en ese centro de la zaga donde ahora aparecen Carlos Pita y José Carlos. El mercado hace saltar nombres, el último de ellos el de un viejo conocido como Marcelo Djaló, pero ninguno acaba de concretarse.