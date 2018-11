Sin ganar en el inicio

Los representantes lucenses, pertenecientes a la Escola Luguesa de Xadrez, en el campeonato del mundo de ajedrez de las categorías sub 8, sub 10 y sub 12, que se celebra en Santiago de Compostela, no tuvieron el mejor comienzo de la competición y cayeron derrotados en sus respectivos debuts.

En sub 8 Uxío Vilariño no pudo imponerse al ucraniano Sokhor Nazar, quien planteó una apertura cerrada que el jugador de Lugo replicó con una defensa Grunfeld. Después de una reñida partida, Vilariño tuvo un despiste táctico que le costó una pieza y la partida.

En sub12 ninguno de los tres representantes lucenses pudo hacerse con la victoria en sus enfrentamientos. Antón Vilariño, que partía con piezas blancas contra el estadounidense Eric Wu, jugó una defensa siciliana con la que el joven lucense sacrificó un peón para buscar un fuerte ataque al rey rival. Wu capturó el peón y, después de pasar ciertos apuros en el medio juego, el americano se impuso a Vilariño.

Por su parte, Unai Penas disputó su partida con negras contra James Windram, de Cánada, quien jugó una apertura española atacando el centro negro, donde el lucense cometió un error táctico que supuso una ventaja decisiva para el canadiense.

Por último, Pedro Fernandez cayó contra el candidato a Maestro Marc Andria Maurizzi. Pedro jugó la defensa escandinava, su especialidad, aunque no consiguió hacerse con el control del centro ante el fuerte jugador francés, que en el medio juego consolidó su ventaja y ganó la partida.