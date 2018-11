El Cafés Candelas Breogán tendrá que seguir esperando para incorporar al jugador que sustituya en la plantilla a Tarence Kinsey. Tal y como informó este diario en la edición de este jueves, el club realizó una oferta a un alero estadounidense que debía contestar en la madrugada del jueves. La contestación del jugador, que debutaría en el club lucense como profesional, no fue negativa, pero sí con la exigencia de solicitar un incremento en el salario pactado anteriormente. Esta petición no será atendida por la entidad breoganista, según confirmó el director deportivo, Quique Fraga. "El jugador contestó pero solicitando más dinero y, desde luego, le hemos dicho que no y por lo tanto empezaremos a mirar otras posibilidades", dijo.

El técnico del Breogán añadió que el perfil de los jugadores que se contemplan como futuribles no cambia. "Queremos, obviamente, que sea un buen jugador, pero como todo el mundo sabe todo lo marca el dinero y nuestro escaso presupuesto limita las opciones", señaló.

Los técnicos del Breogán pretenden cerrar cuanto antes la contratación del nuevo jugador, aunque Fraga matizó que la urgencia existe, pero tampoco hay "que volverse loco".

El Breogán disputa un amistoso este viernes ante el Estudiantes de Madrid

Mientras, los jugadores que no han sido convocados con sus selecciones nacionales o que no tienen problemas físicos se desplazarán este viernes a León, donde jugarán un amistoso a puerta cerrada ante el Estudiantes de Madrid. Ambos conjuntos completarán sus plantillas -el Breogán tiene a cuatro jugadores con sus selecciones y el Estudiantes, siete- con jugadores que militan en la Liga EBA.

El equipo lucense no podrá contar este viernes con Emir Sulejmanovic, concentrado con la selección de Bosnia; Volodymyr Gerun, que ayer jugó con la de Ucrania; Johan Löfberg, citado por Suecia, y Lucio Redivo, que se medirá con Estados Unidos defendiendo la camiseta argentina.