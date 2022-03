El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, valoró la situación de su equipo en vísperas del duelo ante el Bilbao Basket en el Pazo dos Deportes. "Descansamos bien tras el partido ante el Andorra e hicimos buenos entrenamientos con lo que estamos en una buena dinámica. Ganar fuera de casa es importante pero hay que seguir mejorando".

El técnico del equipo lucense quiere que el equipo mantenga la concentración y piense solo en el próximo encuentro. "El deporte es presente, no vive del pasado, y así hay que pensar todo en el Bilbao. Hay problemas físicos en algunos jugadores pero van a estar en el partido".

Mrsic también se congratuló de poder ver el pazo lleno y llamo a la afición para pedir todo el apoyo. "Es muy importante para nosotros jugar con el pabellón a tope. Quiero animar a la gente y les aseguro que verán a un equipo que lo dará todo y convertirlo otro día en especial. Hay que luchar para ganar un partido que no será nada fácil porque ya vemos otros marcadores y lo que cuesta competir y ganar".

El entrenador del conjunto lucense valoró también a su próximo rival, un Bilbao que conoce muy bien y del que destaca su capacidad como bloque y que va de menos a más. "No es especial porque ya he competido contra varios exequipos. Es un equipo que empezó mal pero hizo un gran cambio y en un momento era el equipo más en forma en la competición. Ahora esta por detrás de nosotros y llegan después de perder dos partidos con lo que tendrán muchas ganas. Es un equipo bien compensado con buenos bases y tiradores y bien cubierto en el juego interior. Habrá que hacer un buen baloncesto de equipo y pensar que cada partido es muy importante y no hay que regalarle puntos fáciles al rival", manifestó.

Finalmente, Mrsic no quiere obsesionarse con las cuentas de aquí a final de temporada. "Siempre se mira para arriba y para abajo pero lo principal es mirarnos a nosotros y como podemos mejorar cosas. Al equipo le ha faltado poco para ganar todos los partidos. Hemos competido fuera de casa que era algo que antes faltaba y tuvimos opciones para ganar todos los partidos pero yo no estoy contento porque competimos si no mal porque no hemos ganado. Es mi pensamiento", concluyó.