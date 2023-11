"Siempre estaré abierto a crecer y dar pasos adelante como jugador"

Tras compaginar fútbol y fútbol sala, Pirata se muestra feliz con su presente en la pista. Es uno de los jugadores de moda del fútbol sala español y espera que en un futuro cercano Lugo vuelva a tener un equipo en la élite.

¿Cómo valora la temporada del Noia FS hasta ahora?

Al principio de temporada empezamos con muchos cambios a nivel de técnicos y jugadores, tuvimos una pretemporada larga y ahora sí creo que el equipo está arrancando con victorias. Creemos que tenemos más potencial que ofrecer.

¿Qué expectativas hay para esta campaña?

Lo más importante es que es la segunda temporada del club en Primera División y hay que asentar las bases, mantener la categoría y siempre tener luego esa ambición para llegar lo más arriba posible. Ojalá pudiésemos repetir otro play off y mantener la hegemonía en la Copa Galicia.

Lo de la campaña pasada fue espectacular, debut en la categoría con victorias históricas y clasificación para el recuerdo...

Ahora se valora lo conseguido, pero con el tiempo se valorará mucho más todavía, fue la primera campaña en la máxima categoría para un club humilde y que logra meterse en el play off, gana en el Palau y compite contra todos.. fue muy especial para todos, para mí por supuesto también, porque fue mi debut en Primera.

Tiene una trayectoria amplia en el fútbol sala pese a su edad, con el Lumieira, el Prone, el Santiago Futsal y ahora el Noia.

El Lumieira se funda cuando yo estoy en benjamines y estoy en el club hasta juveniles, pero ahí llega como una afiliación y así ese club pasa a llevar el nombre de Prone Lugo y tengo dinámica con el primer equipo del Prone Lugo, que estaba en Segunda División. Estuve dos años en el Prone, otras dos campañas en el Santiago Futsal y luego esta es mi cuarta campaña en Noia.

Y varios de esos equipos han desaparecido, ¿qué le parece?

Es triste y siendo gallego todavía es algo que se siente más. Es una pena ver la cantidad de equipos que hubo al máximo nivel en Galicia y cómo se esfumó. Hay muchos temas que influyen, gestión de clubes; el tema económico, que es complicado porque es una sección difícil a nivel de patrocinios; no es fácil, son cosas que ocurren y ojalá se pueda ir recuperando con clubes nuevos que tienen grandes proyectos, ojalá vuelva un equipo de Lugo a la élite.

Ahora mismo el Noia FS es la referencia a nivel autonómico.

Nos hemos ganado estar ahí por méritos propios, demostrando ser la referencia a nivel gallego en estos momentos, con proyectos también muy buenos como el Burela FS o el Lugo Sala. Para mí insisto en que es un orgullo como lucense que siga habiendo clubes que apuesten por este deporte.

Tras todos estos años jugando en Galicia, ¿se plantea buscar nuevas aventuras y retos?

No descarto nada. Lo que siempre hago es dar lo máximo donde estoy y disfrutar de lo que hago. Estoy contento en el Noia y tengo contrato en vigor después de renovar, pero sabemos cómo es el mundo del deporte y no se sabe lo que puede ocurrir mañana. Siempre estaré abierto a crecer como jugador y seguir dando pasos en mi carrera.

Después de ser internacional sub- 19 y sub-21, ¿cómo ve la posibilidad de llegar a la absoluta?

Debutar con la selección absoluta es el sueño de cualquiera. El nivel en España es muy elevado, pero me veo preparado y estoy atento para si algún día llega la oportunidad estar al nivel de lo que requiere. Es un reto y por eso luchamos todos los jugadores día a día.

Imagino que también se suma a todos aquellos que lamentan que este deporte no sea olímpico.

Es una pena y más viendo que cada año llegan más deportes y el fútbol sala queda a un lado. También es una realidad que este deporte tenía más impulso hace unos años y ahora está llamando menos; ojalá cambie esta dinámica y entre otros se retome todo y algún día pueda ser olímpico.

¿Siempre le tiró el fútbol sala o hubo otros deportes que llamaron a su puerta?

Hasta acabar cadete de segundo año compaginaba fútbol sala y fútbol, jugué en el Residencia y el Lugo, y llegó un momento que hubo que decidir y el motivo principal es que el fútbol sala era lo que más me gustaba. Fue una decisión acertada, no tengo dudas.

¿Cree que un buen jugador de fútbol necesita haber jugado previamente al fútbol sala?

Creo que sí y hay ejemplos de grandes jugadores y lo han reconocido; hay aspectos técnicos y tácticos del fútbol sala muy válidos y se puede aprender mucho, como el descaro en el uno contra uno y el dominio del balón.

¿Cuál es su mejor recuerdo en el fútbol sala y ese momento más triste que vivió?

El recuerdo más especial es el Europeo sub-19 y vivir esa experiencia, y también ese ascenso a Primera División con el Noia Portus Apostoli, día muy especial porque era un reto personal para mí desde el día que firme. Llegaba de una lesión y fue muy especial.

Imagino que muy feliz por el reconocimiento como mejor jugador de fútbol sala en la provincia en la gala de premios de El Progreso.

Quiero agradecer a El Progreso por el reconocimiento que me ha dado y a toda la gente que me ha votado. Me dio pena no poder recoger el premio en persona en Lugo, pero estábamos viajando a Murcia para un partido de Liga. Ojalá vengan más reconocimientos, que siempre son un premio y una motivación; además de dar también las gracias a mis compañeros de equipo, porque sin ellos no hubiera conseguido nada.

Después de años en el fútbol sala nacional con dominio de clubes como el Barcelona, el Inter Movistar y El Pozo, ahora parece que han cambiado los protagonistas hacia equipos como el Palma, el Jaén o el Cartagena, entre otros.

Hay clubes que siguen ahí con tanta historia y todo lo que han conseguido, pero sí han habido cambios y creo que cualquier equipo le compite ahora a cualquiera. El aspecto físico cogió más importancia y eso iguala un poco todo; también ahora hay más herramientas y podemos decir que todo se sabe.

Al hablar de Pirata hablan de un jugador con gol, con desparpajo y mucha habilidad... ¿usted cómo se ve?

Me considero un jugador completo, que tiene que manejarse bien en el aspecto defensivo y ofensivamente soy un jugador con desparpajo, con personalidad, que sabe leer tácticamente y que tiene gol. No creo que sea una de mis facetas principales lo de marcar, pero sí que es verdad que esta temporada se me está dando muy bien. Con siete tantos en nueve partidos, ya superé mis números del pasado año.

¿Cómo ve el fútbol sala lucense en la actualidad?

Es muy importante y especial ver cómo clubes de Lugo trabajan muy bien, que apuestan por el fútbol sala, que ponen toda la ilusión, dando sorpresas en la Copa Galicia y que lo dan todo. Es algo de lo que debemos estar todos muy orgullosos y que ayudará a cumplir objetivos en Lugo y volver a ver el Municipal lleno de aficionados y ambiente.

¿Cómo vive un jugador la fama en las redes sociales que le trajo aquella acción de fair play de lanzar el balón fuera en situación clara de gol con un jugador del Manzanares tirado en el suelo?

Es una de las cosas que más impacto social tuvo, aún a día de hoy me saltan a veces comentarios de la gente y otros que le dan a favoritos. Fue hace cuatro años y todavía me llegan cosas, imagine. Son momentos que vas viviendo y que quizá los vas normalizando, pero siempre me gusta mantener los pies en el suelo; y claro que estoy agradecido siempre a toda esa gente que te da su apoyo y te tiene en cuenta, pero sin venirme demasiado arriba. Creo que hay que vivir y mostrar todo de manera proporcional.