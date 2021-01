Los Juegos de Sídney, veinte años del gran sueño de Mauricio Monteserín

Hay citas que marcan una carrera deportiva. Es el caso de Mauricio Monteserín (Ribadeo, 28-3-1976). Hace algo más de dos décadas vivió el sueño de cualquier deportista: participar en unos Juegos Olímpicos. Fue en Sídney en 2000, en remo, en la modalidad de doble scull junto a su compañero Jaime Ríos. Ahora, ya retirado, echa una mano en el club de remo local, que cuenta con más de una veintena de deportistas.

Hay que empezar por el principio, la gran cita. "Recuerdo lo típico, las horas previas a salir a desfilar, que pasan enseguida; la villa olímpica con todos los deportistas... Pasé de ver a deportistas de elite en la televisión a ser uno más de ellos", dice este ribadense que ahora trabaja en el Concello.

Tiene algún recuerdo en forma de instantáneas. "Me hice fotos con Manel Estiarte, que era el abanderado, con Iñaki Urdangarín, con alguna nadadora...", rebusca en su memoria. "También estuve comiendo en una mesa al lado de Maurice Greene (oro en los 100 metros en esa cita), con Marion Jones y su marido, que creo que lanzaba peso, con el tenista Gustavo Kuerten...", rememora, pero enfatiza en el equipo de balonmano. "Fueron los que más me impactaron, porque eran muy grandes", subraya. "Yo mido 1,92 y ya soy alto, pero es que ellos eran unos monstruos. Recuerdo a Urdangarín, que estaba en primera fila por el tema de la princesa", dice Monteserín.

Sobre su participación a nivel deportivo no quedó muy satisfecho, pero tiene una explicación. "Quedamos decimosextos. Durante las tres semanas antes de empezar los Juegos no teníamos buenas sensaciones y eso fue porque un mes y medio antes nos habíamos clasificado en un Preolímpico que habíamos ganado. Pero después la puesta a punto se nos hizo muy larga", argumenta.

Monteserín estaba destinado a volver a ser olímpico en 2004, en Atenas, pero un altercado con el director técnico de la selección le hizo renunciar un año antes de la competición. "Ese año metieron a un director técnico nuevo, un italiano", rememora. "Era bastante exigente con cierta gente, uno de ellos yo. Tuvimos un encontronazo a principios del verano de 2003 y me fui para mi casa", explica. Tuvo llamadas del presidente de la Federación de Remo, de otros entrenadores de Cataluña para que fuera a entrenar con ellos, pero la decisión la mantuvo, aunque con el tiempo... "En el momento no me dolió porque lo haces en caliente, pero con los años me dio pena, porque perdí una oportunidad que solo pasa una vez en la vida", reflexiona.

A finales de ese mismo 2003 dio un cambio de rumbo a su vida deportiva y pasó a las traineras, donde pasó nueve años. "Remé para Astillero, Pedreña y Arcote, todos de la Liga ACT", señala. "Quedé cuatro veces campeón de España, gané la Liga, la Bandera de la Concha...", dice. Su última experiencia en trainera fue como entrenador en Pedreña en 2012, pero un año después decidió regresar a casa. "Decidí volver porque el tema económico empezaba a flojear en este deporte y porque quería buscarme un trabajo y un sitio donde establecerme", señala.

REGRESO A LOS ORÍGENES. Y fue a partir de 2015 cuando él y Miguel Balsa cogieron las riendas de un club, el Remo de Ribadeo, "que llevaba diez años cerrado". "No había ni material, ni remolque, ni furgoneta ni nada", añade. "Desde el primer año empezamos a sacar algún resultado a nivel nacional, con dos niñas campeonas de España, y todos los años vamos trayendo alguna medalla", explica. Monteserín entrena a los niños altruistamente, ya que él tiene su trabajo en el Concello "y por las tardes bajo al club dos o tres horas", dice. "Hemos introducido el remo en el pueblo y estoy bastante contento, aunque me quita mucho tiempo", reconoce.

Hace unas semanas que Íker García y Nerea Lago, dos componentes del club, fueron llamados para participar en una concentración de la selección nacional juvenil. "Es un deporte muy sacrificado. Entrenas seis o siete días a la semana y con los estudios cuesta mucho", reconoce el entrenador de Íker García y Nerea Lago. "Si quieren pelear por sacar resultados a nivel nacional tienen que hacer seis o siete sesiones a la semana; si quieren aspirar a estar en el equipo nacional en un campeonato del mundo tienen que hacer 12 o 14 sesiones a la semana y eso requiere mucho esfuerzo", explica.

El exremero reconoce que tiene el apoyo de su familia "aunque esto tiene fecha de caducidad". "Hemos puesto en marcha el club, pero no voy a estar hasta los 60 años", dice. Ahora mismo cuentan con 23 chavales "y está muy bien" y reconoce que los resultados "les animan" para seguir.