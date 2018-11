Lezkano: "Si vamos a meter puntos, perderemos por muchos"

El Cafés Candelas Breogán se verá las caras este domingo con uno de esos equipos que, a pesar de militar en la misma categoría, cuenta con potencial para hacerlo en una superior. El equipo lucense se verá las caras con el Unicaja Málaga (12.30 horas, Pabellón Martín Carpena), un equipo llamado a luchar por los títulos, lejos de los objetivos de los celestes.

Natxo Lezkano, entrenador del Breogán, no repara en elogios hacia el cuadro andaluz. "Es un equipazo de nivel Euroliga aunque no la esté jugando ahora mismo. Cuenta con varios jugadores por puesto de primerísimo nivel y juegan muy bien al baloncesto", señala.

"Es el mejor ataque de la ACB, un equipo que juega mucho ritmo y con porcentajes muy buenos. Saben jugar cinco para cinco, en velocidad, tienes buenos tiradores, poste bajo, dirección y un cuerpo técnico de primer nivel, como su afición. Lo tiene todo para ser un conjunto top de la Liga y la verdad es que es un partido muy complicado para nosotros", añade.

"Jaime Fernández está a un nivelazo, al mismo que los mejores de la Liga, algo similar a Brian Roberts"

Pero pese a todo esto, el técnico vasco tiene claro que su equipo no va de vacaciones a la Costa del Sol. "Nadie nos da como favoritos en Málaga, pero es una oportunidad para aprender y poner en práctica lo que hemos trabajado después de la derrota de Murcia. Ya sabemos cómo está la clasificación, pero no estamos con ninguna urgencia. Queremos ganar y competir cada partido y queremos ir a Málaga pensado que podemos ganar. Si se da todo de cara queremos ganar, pero no tenemos esa urgencia de ir con la presión de que hay que vencer sí o sí", apunta.

Y es que Lezkano no considera una tragedia que su equipo no conozca la victoria lejos del Pazo. "Perder en Canarias para un equipo como el nuestro tal y como nos encontrábamos era normal; caer en Burgos y Murcia no es ninguna debacle, y si caemos en Málaga no pasaría nada. Nuestras opciones de lograr el objetivo pasan por ser muy fuertes en casa y arañar algo a domicilio, pero no debe haber psicosis por no ganar fuera", asegura.

En cuanto al partido que le interesa al Breogán, Lezkano lo tiene claro. "No podemos competir a meter muchos puntos porque vamos a perder, y por mucho. Vamos a intentar jugar a un ritmo diferente y que el partido no sea cómodo para ellos en ataque. Cuando el Unicaja se pone a defender y sus jugadores son capaces de correr y de tener tiros fáciles, se convierte en imparable", apunta.

Por último, el entrenador del equipo lucense profundizó en las características de la plantilla del equipo andaluz. "Jaime Fernández está a un nivelazo, al mismo que los mejores de la Liga, algo similar a Brian Roberts. Waczynski y Salis son dos de los mejores jugadores de la Liga. Por dentro Shermadini es un jugador como hay pocos en el poste bajo, y encima no puedes ayudar porque tienen a Carlos Suárez y a Wiltjer, que son tiradores de primer nivel. La amenaza es constante en todas las posiciones y en todos los jugadores. No flojean casi en nada", concluye.