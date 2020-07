Sergio Vallejo disputará el Rallye de Ourense con un Porsche el próximo día 25

El pasado mes de diciembre Sergio Vallejo anunció su retirada del mundo de los rallyes. La razón fue que no se veía en condiciones de disputar un campeonato de España con opciones de triunfo. Pero dejó una puerta abierta a la participación el alguna carrera puntual. Y ninguna como el Rallye de Ourense para el piloto de Meria. Así que el próximo día 25 de julio, al volante de un Porsche 911, y con su hermano Diego en el puesto de copiloto, el lobo volverá a aullar.

"Lo cierto es que estar apartado del campeonato de España de rallies de asfalto durante estos años supuso vivir algo menos estresado, pero también es verdad que necesitamos retos y aventuras, y muchos amigos, aficionados e incluso algún patrocinador nos pedían que volviésemos al asfalto", señaló Sergio Vallejo.

"De forma regular, siguiendo un campeonato entero, ya dije que no volvería, ya que no tendría mucho sentido. Es mucho el esfuerzo necesario y solo valdría la pena si luchas por la victoria. Y eso no es posible, hay que ser realistas. Primero porque uno ya tiene unos años y no está para tanta pelea. Segundo porque ya hace tres años que no hago un rallye de asfalto. Y por último, porque el Porsche no está a la altura de los más modernos R5 ni aunque permitiesen correr sin la brida, que no es el caso", añadió.

Vallejo, doble campeón de España de rallyes, volverá en su prueba fetiche. "Nos costó tomar la decisión, pero estaremos en el Rallye de Ourense gracias a Patatas Hijolusa. Ellos son los nuevos propietarios de los dos Porsche que nos hicieron bicampeones. Carlos y Jose querían que los dos Porsche volviesen a “su casa”, así que muy agradecidos. Lo único que me piden es que los cuide, pero que no se oxiden… o sea, que no estén parados y que sirvan para lucir sus colores".

"Me hace muchísima ilusión tener estos coches cerca y poderlos disfrutar. Así que gracias también a otros patrocinios, estaremos en la salida del Rallye de Ourense. Espero que lo disfrute todo el que nos vea", concluyó.