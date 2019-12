Sergio Vallejo dice adiós a los rallyes de "forma profesional"

"De rallyes es difícil que haga algo más". Así de tajante se mostró Sergio Vallejo, una de las grandes referencias del motor en España y que dejará a un lado el volante. El piloto de Meira dice adiós al Nacional de Tierra, donde había competido las dos últimas temporadas, y tampoco volverá al campeonato de España de asfalto, donde la nueva reglamentación y la reducción de la potencia de los vehículos impediría participar al meirego con su Porsche, coche que ha puesto a la venta.

"De momento voy a parar un poco. No me gusta decir que sea un parón definitivo, porque nunca sabes qué puede pasar, pero a día de hoy lo primero es vender el coche y luego ya veremos", declaró Vallejo, de 51 años. "No seguiré en el Nacional de tierra en 2020. De rallyes es difícil que haga algo más. Puedo hacer alguna cosa esporádicamente, pero de la manera actual, de forma profesional, ya no", añadió el campeón de España de asfalto en 2009 y 2014.

"Ahora mismo no tengo pensado probar con otro coche. Si me sale algo o alguien me oferta algo pues sí, me lo podría pensar, pero ahora mismo no tengo nada".

La imposibilidad de poder competir con su Porsche 997 GT3 en el Nacional de Asfalto junto con el desánimo de esta temporada en asfalto le llevó a tomar la decisión de su adiós. "El motivo principal es que el único coche con el que me lo paso bien y disfruto es con el Porsche, pero en la tierra, al ser tracción trasera, no es posible estar delante. Y en el asfalto pusieron una limitación para la reducir la potencia y así tampoco es tan agradable de conducir", indicó el de Meira.

"En los últimos dos o tres rallyes del Nacional de Tierra los tramos estaban más rotos que el año anterior y cuando tienes que tirar del coche y no puedes correr a tope pues eso me desanimó un poco. Me apetecía hacer asfalto y pregunté a la Federación si sería posible que quitasen la limitación de la potencia pero me dijeron que no y entonces decidí vender el coche. Lo que tenía que hacer ya lo hice", valoró.

Sergio Vallejo seguirá ligado al mundo del motor. Además, mantendrá la escudería Vallejo Rácing y potenciará una de sus iniciativas, ofrecer formación de pilotaje a través de la Academia Galega de Seguridade. "Seguiré vinculado al motor y seguirá Vallejo Rácing. Tenemos una nave en O Ceao y hacemos trabajo para otros pilotos. También hacemos cursos de conducción en la Academia Galega de Seguridade a policías o guardias civiles y que estamos tratando de potenciar ahora. A ver si conseguimos que nos dejen realizar esta actividad en el circuito de Outeiro de Rei, porque ahora estamos dando los cursos en Forcarei, As Pontes... Intentaremos ir más por ese apartado, porque es algo que a mí me gusta mucho".

Donde no estará será en un cargo federativo. "Tuve peticiones de mucha gente que me animaba para que me presentara a la Federación Gallega o a la española, pero no es algo que me llame. La política no me gusta mucho, prefiero hacer otras cosas como los cursos", señala.

[Vallejo, con el trofeo al Mejor Deportista Lucense de 2014. XESÚS PONTE]

El Dakar es una de sus aspiraciones

Sergio Vallejo podría tener en el Dakar su próxima aventura al volante. Participar en el rallye más conocido del mundo es una vieja aspiración, que probará este mes de enero como piloto del coche de prensa de Ssangyong, la marca con la que participa su hermano Diego junto a Óscar Fuertes.



"Este año iré al Dakar en el coche de prensa de Ssangyong. No es correr, pero al menos estaré en la carrera", afirma Sergio Vallejo. "Cuando me ofrecieron ir con el coche de prensa no me lo pensé. Es una forma muy buena de ver la carrera desde dentro, aunque no hagas la especial, al menos convives con el rallye y lo vives. El coche de prensa va como un coche de competición y puede entrar a la especial, a los tramos cronometrados, duermes en el vivac (campamento de la carrera)... Es casi como competir sin que te marquen tiempo", valoró.



BUSCAR PRESUPUESTO. "Siempre me atrajo esta carrera, pero es difícil participar porque los precios son altos. Es muy difícil conseguir patrocinio para poder acudir al Dakar. Pero este año lo veré desde dentro y luego ya veremos si intento conseguir presupuesto o qué", concluyó el piloto de Meira.