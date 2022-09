Sergi Quintela ve un Breogán con "menos puntos" pero "más sacrificio" que el año pasado

Sergi Quintela, jugador del Río Breogán, aseguró que el equipo gallego tiene "menos puntos" esta temporada tras haber perdido, entre otros, al MVP de la Liga Endesa, el bosnio Dzanan Musa, pero, en cambio, pone en la cancha un mayor "sacrificio" defensivo que el curso pasado.

"No tenemos tantos puntos como el año pasado, pero tenemos una capacidad defensiva, un sacrificio atrás, que no teníamos", explicó Quintela en una rueda de prensa en el Pazo dos Deportes de Lugo.

El escolta lucense consideró que lo que el Breogán consiguió la temporada pasada, clasificándose para la Copa del Rey, "fue algo histórico" y abogó por centrarse "en el partido a partido" esta campaña.

En esa plantilla estaba Jordan Sakho, que fue incorporado por el Ucam Murcia, al que los gallegos se enfrentarán este jueves en la primera jornada de la Liga Endesa.

"Leí que tiene una de las mejores plantillas de su historia, que está haciendo un buen baloncesto. Nosotros, minimizando sus fortalezas, podemos competirles", declaró el pequeño de los Quintela, quien dijo que mantiene amistad con Sakho y que están hablando porque tiene que devolver "el wifi que usó en Lugo".

El escolta elogió al último jugador que se ha incorporado al equipo, el base alemán Justus Hollatz, que no pudo sumarse antes a la plantilla por su participación en el EuroBasket.

"Me parece un jugador increíble. Está ya a un gran ritmo", valoró el jugador del Breogán.

Sergi Quintela confesó que están "con muchas ganas y mucha ilusión" de hacerlo bien en la ACB y, además, quitarse "el mal sabor de boca" que les dejó la eliminación en la fase previa de la Liga de Campeones de baloncesto ante el FMP Meridian serbio.

"Nos sorprendió su intensidad y juego de manos y, cuando conseguimos meternos en eso, no lo alargamos en el tiempo, pero me gustó la intensidad del equipo, que no hubo malas caras. La imagen que dimos es la adecuada", sostuvo.