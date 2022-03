En un baloncesto donde cada vez parecen tener más peso las estadísticas, de vez en cuando aparecen jugadores como Sergi Quintela para reivindicar que en este deporte hay mucho más que los fríos números. Si alguien quiere entender lo que significan los llamados intangibles, solo tiene que observar el trabajo del escolta lucense en cualquier partido y comprobar que, además de todo lo que aporta fuera de la cancha, dentro de ella y por encima de su lucimiento personal, siempre ofrece un master de sacrificio y trabajo para el equipo.

Afrontaban el derbi ante el Obradoiro con tres derrotas consecutivas, ¿el triunfo ante el conjunto de Santiago implica un cierto alivio para su equipo?

Un poco sí, la verdad. Veníamos de perder tres partidos aunque en alguno de estos tuvimos opciones pero la verdad es que queríamos sacarnos de encima la sensación de esas derrotas y volver a ganar. Y además, lo hicimos ante el Obradoiro, con el Pazo a reventar y evidentemente todo esto es un subidón anímico para todos nosotros.

En las derrotas sufridas frente al Bilbao, Baskonia y Murcia, hubo en algún momento en que pareció que el Breogán iba justo de fuerzas, ¿cómo ve usted a su equipo? ¿Van justos físicamente?

El equipo está bien pero es cierto que falta poco más de un mes para acabar y las fuerzas empiezan a flaquear pero no solo a nosotros sino a todos los equipos. Es lógico. Es cierto que nosotros tenemos rotaciones más cortas que otras plantillas que tienen trece o catorce jugadores pero insisto en que estamos bien. El equipo, todos los jugadores estamos muy centrados y con muchas ganas de poder ir a màs en esta liga.

Se han clasificado para jugar la Copa del Rey, a falta de diez jornadas ya tienen asegurada la permanencia. Es evidente que el rendimiento del equipo ha estado muy por encima de lo esperado. Los play off por el título son todavía una posibilidad, ¿jugar por el título es ahora el objetivo?

Lo cierto es que no nos hemos marcado el objetivo de los play off como tal, pero sí todos tenemos claros que queremos pelear y darlo todo para acabar lo más arriba posible. Ahora tenemos la oportunidad de jugar sin ninguna presión, de disfrutar. Pero desde luego si con el paso de las jornadas vemos que hay una posibilidad de jugar los play off que nadie dude de que vamos a ir a por ello con todas nuestras fuerzas.

Siendo de Lugo y breoganista valorará lo realizado en esta temporada pero sobre todo el hecho de poder presenciar la lucha por la permanencia desde la barrera. Todo un lujo.

Bueno, yo aún recuerdo nuestra anterior experiencia en la ACB y fue muy duro. Desde luego es un alivio ver la pelea en los puestos de abajo desde la barrera, ya lo creo. Tener a estas alturas de la temporada esta tranquilidad, saber ya que vamos a estar en esta liga el año que viene, es un verdadero lujo del que queremos disfrutar.

El próximo domingo reciben la visita del San Pablo Burgos. El retorno de Paco Olmos al Pazo hacen que ese encuentro sea especial para los aficionados. ¿También para los jugadores?

Cuando juegas ante ex compañeros o ante ex entrenadores los partidos tienen un componente más sentimental y de motivación. Los jugadores tenemos un gran recuerdo de Paco, con él hicimos un gran juego, muy buenos partidos pero ahora está en Burgos y sin malos rollos, está claro que queremos ganarle.

El conjunto castellano está inmerso en la pelea por evitar el descenso, aunque con los refuerzos — hay cinco jugadores nuevos con respecto al equipo que jugó contra el Breogán en la primera vuelta— su plantilla tiene calidad sobrada para lograr ese objetivo, que por otra parte tienen encaminado

Es que a mi con el equipo que tenían al principio de temporada ya me parecían un equipo para jugar el play off. Tenían jugadores muy importantes, un presupuesto alto y fue una sorpresa que empezaran tal mal como lo hicieron. Esto es baloncesto y ahí estamos nosotros con el presupuesto más bajo luchando aún por jugar los play off y ellos moviéndose por la zona baja. Pero es cierto que si antes ya tenían buen equipo, ahora con los refuerzos han alcanzado un muy buen momento de juego y además son un equipo muy peleón. Saben lo que se juegan y van a por todas.

Una temporada como la que está realizando el Río Breogán solo se puede explicar por la calidad de su plantilla, pero evidentemente Dzanan Musa centra la atención de todo el mundo. ¿A usted que le parece?

Para mí jugar con Dzanan Musa es un lujo, es un jugador que va a marcar una época y no solo en el Breogán, donde ya lo ha hecho, sino a donde vaya. Estoy seguro de que será un referente del baloncesto europeo de aquí a unos cuantos años.

"¿Renovación? La sintonía con el club está siendo muy buena"

Una vez asegurada la permanencia en la Liga ACB, el Río Breogán ya ha empezado a diseñar el próximo proyecto. El técnico Veljko Mrsic, una vez confirmada la continuidad del equipo, seguirá ya que en su contrato figuraba la renovación automática en este caso. El siguiente paso, según fuentes del club lucense, está en asegurar la continuidad de Sergi, de Erik Quintela y también de su compañero Iván Cruz. Sergi, que cambió hace pocas fechas de agencia de contratación, no ve impedimentos para seguir vistiendo la celeste. El jugador lucense lleva cinco temporadas en el Río Breogán, aunque en la 2018-19 solo disputó los cinco últimos partidos de la Liga Endesa al haber estado cedido en el Lleida, conjunto de la LEB Oro. Sergi Quintela llegó, procedente del equipo Xuven Cambados en la temporada 2016-17.

Ya se ha empezado a hablar de renovaciones de cara a la próxima temporada y desde el club se anuncia que la suya es prioritaria...

Yo creo que todo lo que sea continuidad del bloque va a ser bueno para todos, cuantos más puedan seguir mejor. Sé que habrá jugadores que será muy complicado que puedan seguir por las ofertas que van a recibir, pero insisto cuantos más se queden mejor.

Entendido, pero ¿Cómo está el tema de su renovación?

Bueno aún no ha habido mucho contacto pero la sintonía está siendo muy buena y nunca habrá problema entre el Breogán y yo. Tengo muy buena relación con el club, con la parte técnica y con Tito Díaz. No hay ningún problema, todo lo contrario.

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente, Veljko Mrsic será el entrenador del Río Breogán la próxima temporada, ¿Le parece la persona adecuada para encabezar el nuevo proyecto?

Ya dije antes que la continuidad, la mayor posible, será una muy buena noticia para nosotros. Veljko Mrsic desde que llegó está haciendo un gran trabajo, también a nivel de club. Para nosotros que continue es un paso importante, una buena noticia.