Sergi Quintela se pronuncia por primera vez sobre su salida del Breogán

Sergi Quintela fue anunciado como jugador del Obradoiro a principios de agosto, pero hasta este viernes, en vísperas de iniciarse la temporada en Primera FEB, no fue presentado como jugador del equipo compostelano.

El escolta lucense mantuvo un perfil bajo tras una salida traumática del Río Breogán, equipo cuya afición lo tenía como ídolo máximo. El pasado fin de semana volvió al Pazo para jugar la Copa Galicia y fue recibido con más pitos que aplausos. Y este viernes, durante su presentación, se pronunció por primera vez sobre su decisión.

Los problemas en Lugo: "Había situaciones con las que no estaba de acuerdo"

"Había ciertas situaciones con las que yo no estaba de acuerdo. Y fue lo que hice: les dije que no contaran conmigo porque no creía que fuese algo bueno para mí ni para el club", comenzó indicando el menor de los Quintela a preguntas de los periodistas.

Sin embargo, no quiso poner el foco del problema sobre nadie en concreto del club lucense. "No me gusta señalar a nadie y prefiero guardarlo para mí por ahora y dejarlo así", zanjó.

El jugador lucense fue presentado ante los medios de comunicación acompañado por el director general del club, Héctor Galán, y Jesús Rendo, propietario de Ulla Oil.

Quintela explicó que es un "jugador de equipo" que no dudará en “ayudar con todo lo que necesite la plantilla". Además, hizo hincapié en que "no va a haber ningún balón que se de por perdido, vamos a morder y seguro que la afición va a poder disfrutar".

Su llegada a Santiago

Respecto a su llegada a Santiago, Quintela admitió que no fue "fácil". "Es cierto que fue una transición complicada, pero si que es verdad que desde el momento en que llegué a Santiago todo fue más fácil, con la ayuda de todo el club, desde el personal de oficina hasta compañeros o cuerpo técnico. En el primer partido la gente reaccionó de una forma que al final me tranquilizó mucho", dijo.

El de Lugo también explicó que necesitaba "volver a creer en el baloncesto, volver a querer venir a entrenar y hacer horas extra y volver a ser yo". "Es cierto que llevo tiempo volviendo a lo que yo soy y estoy muy contento de haber tomado la decisión de poder estar aquí e intentar ayudar al equipo en todo lo posible", abundó.