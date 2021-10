"Da igual el rival, siempre queremos ganar en el Pazo"

LA VISITA del tercer clasificado, el Ucam Murcia, es considerada por Sergi Quintela como una ocasión perfecta para que el Río Breogán "demuestre que está preparado para enfrentarse a cualquier rival". Toda una declaración de intenciones y que, además, define el carácter yla implicación del jugador lucense.

Les esperan dos encuentros consecutivos en el Pazo pero ante el tercer y el cuarto clasificado. No será fácil romper la racha de tres derrotas.

De las tres derrotas, creo que solo el Zaragoza era un rival de nuestra Liga, no nos deben inquietar. Sólo pensamos en el Murcia, que viene en un momento increíble. Realizan un baloncesto muy vistoso, aprietan mucho en defensa y en ataque juegan de forma muy dinámica. Pero nosotros queremos ganar para demostrar que estamos preparados para enfrentarnos a cualquier rival. Además, en el Pazo nos da igual el rival, siempre queremos ganar.

Cuando se habla de Murcia la primera idea que surge es que va a ser un partido duro. ¿Comparte esa apreciación?

Esto es algo de lo que ya nos avisaron los técnicos. Va a ser una guerra porque ellos aprietan mucho, juegan mucho al borde de la falta y lo hace muy bien. No podemos cometer errores que les permita correr. Vamos a tener que igualar su dureza para poder jugar nuestro baloncesto.

¿Es tan agresiva la defensa del equipo que dirige actualmente Sito Alonso?

Lo que he visto de ellos es que no es un tema de que sea agresivo sino que te obligan a ir hacia dentro donde tienen dos jugadores (Lima y Cate) que son buenos taponadores y te sacan de tu juego. Esto es lo que le pasó al Obradoiro. Cierran muy bien los bloqueos directos. Hay que estar acertados en los tiros a media y leer muy bien sus ayudas porque nunca permiten tiros fáciles.

Se habla mucho de la defensa del Murcia, pero no hay que olvidar que es el equipo que más puntos ha anotado de la Liga.

Es una barbaridad la cantidad de puntos que anotan en transición. Sus jugadores pequeños son muy fuertes físicamente y hacen dun juego atractivo partiendo de su defensa. Lo hacen muy bien, el trabajo atrás les permite correr y, además, también tienen talento.

Un especialista defensivo como usted tiene donde elegir el domingo ante un equipo con jugadores de perímetro como Jordan Davis, Thad McFadden o Isaiah Taylor, el máximo anotador de la Liga Endesa.

Voy a tener que currar mucho el ‘scooting’ para poder vigilar a los tres (ríe el jugador breoganista). Son jugadores anárquicos en el sentido de que no necesitan que el sistema les genere ventaja porque lo hacen ellos mismos con un ‘pick and roll’ o simplemente con un uno contra uno. Esto te obliga a estar los 24 segundos de defensa muy centrado porque les da igual anotar a los dos segundos de posesión o a los veintidós.

¿Cómo valora la trayectoria, hasta ahora, de su equipo?

Las sensaciones son positivas aunque llevamos una derrota más que victorias. Pero quitando el primer tiempo de Zaragoza, que fue muy flojo, creo que estamos haciendo el baloncesto que nosotros planteamos.

"No me explico por qué tiramos tan pocos tiros libres"

SERGI QUINTELA, que comparte la capitanía del Río Breogán con Dzanan Musa, no encuentra explicación al hecho de que su equipo sea, de largo, el que menos faltas recibe y el que menos tiros libres lanza de la Liga Endesa de la temporada 2021-2022.

¿A qué cree que se deben esas circunstancias?

La verdad es que no sé por qué ocurre esto, no tengo una explicación. Tenemos al menos tres jugadores que vamos mucho para dentro, Mahalbasic juega mucho al poste bajo... es decir tenemos jugadores que fuerzan mucho las situaciones para tener tiros libres pero no sé por qué no es así. No creo que sea para perjudicarnos o que se haga de forma intencionada pero es curioso que con jugadores que producen tanto en esas situaciones no haya más tiros libres por nuestra parte.

Un jugador como Trae Bell-Haynes solo ha lanzado un tiro libre en siete partidos...

Esto aún llama más la atención, porque es uno de los jugadores que más penetraciones realiza en cada partido.