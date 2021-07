Sergi Quintela jugará en ACB con el Río Breogán

El Río Breogán anunció este viernes la renovación de un jugador "da casa": Sergi Quintela. "Non tódolos días se pode anunciar a renovación dalguén da casa. Non todos poden ter a dous irmáns da terra vestindo a camiseta do seu equipo", publicó el club lucense en su cuenta de Twitter en relación a Sergi y a su hermano Erik, cuya continuidad fue revelada el pasado lunes.

"Hoxe temos a sorte de anunciar que Sergi Quintela xogará no Río Breogán en ACB", finaliza el comunicado del Breogán.

La continuidad del menor de los Quintela en el equipo celeste coincide con la salida de Mo Soluade, uno de los "artífices de los éxitos celestes" la temporada pasada uno de los "artífices de los éxitos celestes" la temporada pasada, y que este viernes selló su salida del Breogán.