Sergi Quintela: "Competir en todos los encuentros es nuestro objetivo"

El inicio de temporada, con dos triunfos en las dos primeras jornadas, es inmejorable para el Río Breogán aunque la Liga Endesa 2022-2023 no ha hecho más que empezar. Sergi Quintela tiene los pies en el suelo e insiste en que el objetivo está en la permanencia, pero también destaca que aún hay mucho margen de mejora y que hay jugadores que no han mostrado toda su calidad.

Que su equipo haya empezado la Liga Endesa con dos triunfos no entraba en muchos pronósticos.

Es cierto, sobre todo por el partido que ganamos en Murcia, ya que a priori era muy complicado ante un rival que se había reforzado mucho, con muy buenos fichajes. El segundo partido era en nuestra cancha pero era muy importante porque nos enfrentamos a un rival directo, a un equipo de nuestra Liga. No hicimos un buen partido en ataque pero logramos sacarlo adelante, sobre todo porque funcionamos como equipo.

El año pasado tuvieron el mismo comienzo...

Sí, por ahora va todo igual. El año pasado perdimos en la tercera jornada, en Cataluña. A ver si esta vez no lo repetimos.

Es evidente que la plantilla de la pasada temporada y la actual tiene pocos puntos en común. ¿Dónde radican las principales diferencias?

Nuestro objetivo es ir partido a partido y no igualar lo del año pasado. No tenemos tantos puntos como teníamos pero sí tenemos más capacidad defensiva por las características de los jugadores.

El año pasado destacó la buena sintonía existente en el vestuario y la rápida y buena adaptación de los jugadores. Esta temporada hay diez nuevos, ¿se mantiene el buen ambiente?

Sí, es lo mejor de todo. Seguimos la misma línea y esta va a ser una de las claves. Hay muy buen ambiente, todos tenemos claro lo que queremos y, repito, esto es fundamental porque lo hace todo más fácil.

¿Y cómo se encuentra en esta nueva estructura de equipo?

Muy cómodo, la verdad. Primero intentando que los nuevos estén a gusto en Lugo, que se encuentren cómodos, que sepan por dónde moverse en el día a día porque esto les facilita las cosas. Y en lo deportivo estoy muy a gusto, trabajando e intentando mejorar lo que no hice bien el año pasado.

Por lo visto hasta ahora, ¿se podría decir que las principales características de su equipo pasan por el juego de equipo, la defensa y la verticalidad?

Sí, pero yo destacaría sobre todo que somos un bloque y jugamos como tal. Cualquier jugador puede ser determinante en cualquier partido. Todos sabemos que podemos ayudar y que hay minutos y juego para todos.

Con la actual plantilla, a priori su equipo debería tener una mayor amenaza desde el triple. Hasta el momento se han mostrado muy irregulares en este apartado y hay jugadores que, teóricamente, tenían que aportar en este sentido y que no han aparecido.

Otra de las características de nuestro equipo es que prácticamente cualquiera de nosotros puede amenazar desde la línea de tres puntos pero es cierto que hay con muy buena mano que aún no han tenido la oportunidad de demostrarlo, aún no han arrancado, pero lo harán pronto, no tengo dudas porque lo veo todos los días en los entrenamientos. No hay que obcecarse porque llegará. De momento, a seguir trabajando en todo lo demás porque, insisto, el acierto acabará apareciendo más pronto que tarde.

En la pretemporada, una de las facetas que generó más dudas fue el juego interior y el rebote. Ahora están destacando en esto.

Estadísticamente, en la pretemporada no dejamos buenas sensaciones en el rebote, pero este problema era cuestión de equipo y no solo de los pívots. Era también un problema de defensa y de mentalidad. También teníamos culpa los pequeños. Al final todos nos pusimos las pilas, hemos mejorado en el trabajo defensivo y cerramos mucho mejor el rebote.

Lo que fue una decepción fue la eliminación en la fase previa de la Basketball Champions League.

Sí. Íbamos con mucha ilusión. A Erik y a mí nos hacía mucha ilusión jugar con el Breogán en Europa y nos dolió sobre todo por cómo perdimos. No creo que sean mejores que nosotros pero jugaron más físicos y fueron mejores, nos sacaron de la pista. Nos dolió porque no fuimos capaces de igualar su intensidad, salvo en algunos momentos del segundo cuarto. No fue un buen día pero, estoy de acuerdo, fue una desilusión también para nosotros.

Se llevan disputadas solo dos jornadas de competición y ya se han producido un buen número de resultados inesperados. ¿Esto indica que será una Liga más igualada y que, por lo tanto, la lucha por la permanencia puede ser aún más complicada?

Un buen ejemplo es lo que le pasó al Joventut. Una plantilla hecha para estar muy arriba, con grandes jugadores y no ha ganado. Lo que indica esto es que todos los partidos están abiertos, independientemente de los rivales que se enfrenten. Por esto nuestro objetivo es competir en todos los partidos, sin excepción. Si lo logramos todo será más fácil, estaremos más cerca la permanencia. Ningún partido está perdido de antemano y con esta mentalidad vamos a afrontar cada partido.

"El Joventut va a salir a morder, pero nosotros vamos a hacer lo mismo para estar en partido"

El Joventut ha empezado la temporada con dos derrotas, la primera en su propia cancha ante el Surne Bilbao Basket y en la pasada jornada en la cancha del Valencia. Después de recibir al Breogán, los de Badalona visitarán al Real Madrid.



Parece claro que los jugadores de Carles Durán esperarán a los breoganistas sobre motivados porque necesitan ganar.

Es cuestión de orgullo, cuando pierdes dos partidos seguidos hay que salir a morder y es lo que harán, y nosotros tendremos que hacer lo mismo para estar en el partido. Está claro que para ellos es un partido importante, tienen una gran plantilla y nadie esperaba que estuvieran ahora mismo con dos derrotas.



Mantienen los verdinegros lo mejor de la temporada pasada y han realizado incorporaciones muy importantes, como la de Kyle Guy, que lleva 20 puntos de media y 9 triples en dos partidos.

El año pasado la del Joventut ya era de las mejores plantillas y ahora ficharon a Guy y a Elleson, que les mejora considerablemente. Es una de las mejores cuatro plantillas de la Liga.



¿Y que hay que hacer para ganar?

Sobre todo controlar el rebote. Impedir que Tomic y Birgander lleguen fácil con el bloqueo directo y, desde luego, vigilar a sus tiradores e imponer nuestro ritmo.