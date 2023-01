Sergi García se puede perder el viaje a Málaga

El base del Río Breogán Sergi García se puede perder el encuentro liguero que su equipo jugará pasado mañana (18.00 horas) en Málaga ante el Unicaja, actual quinto clasificado en la tabla de la Liga Endesa. El jugador balear no ha podido entrenarse esta semana a causa de unos dolores que tiene en una pierna.

De todos modos, la presencia de Sergi García en el partido a jugar en el Martín Carpena no está aún descartada, ya que el jugador no sufre lesión alguna, solo dolores, tras la resonancia que se le realizó el pasado martes y cuyos resultados se conocieron en la tarde de ayer. Los médicos descartaron que el base celeste sufra una rotura fibrilar, aunque los dolores que tuvo tras el partido del día 4 de este mes en Zaragoza ante el Casademont volvieron a molestarle tras acabar el derbi gallego del pasado sábado que jugó su equipo, y ganó, ante el Obradoiro.

Sergi García sí sufre una contusión fuerte con hematoma en una de sus piernas pero, como insisten los médicos del club breoganista, no sufre rotura fibrilar alguna. En cualquier caso, Sergi García es seria duda para el encuentro del sábado en la cancha del Unicaja. Así las cosas, el hecho de que el base del Río Breogán esté dispuesto para jugar ese partido dependerá de si los dolores remiten o no. En cualquier caso y aunque las molestias desaparezcan de aquí al jueves, Sergi García llegaría al encuentro de Málaga mermado físicamente al no haber podido entrenarse en lo que va de semana.

El resto de jugadores del equipo lucense se preparan sin problemas en los entrenamientos más allá de los típicos problemas que los deportistas sufren durante la temporada pero que no les impide jugar los encuentros.

El Unicaja

Enfrente, el Unicaja buscará ante el Río Breogán un triunfo que le daría definitivamente su pase para la Copa del Rey, para la que también tiene opciones el conjunto de Veljko Mrsic. El equipo que entrena Ibón Navarro ocupa en este momento la quinta plaza de la clasificación tras perder el pasado domingo en la pista del Lenovo Tenerife (91-84), con diez victorias y cinco derrotas, igual que el Joventut, sexto, después de disputarse las quince primeras jornadas de la Liga Endesa.

El técnico del equipo malacitano no podrá contar para lo que queda de la temporada con uno de los pívots, Augusto Lima, y confía en contar ante el Río Breogán con el exjugador del equipo celeste Tyler Kalinoski, que fue duda en la anterior jornada a causa de un esguince de tobillo. Precisamente de esa misma lesión se acaba de recuperar el escolta Darío Brizuela, que no jugó ante el conjunto insular. Tanto Kalinoski como el ala-pívot alemán Dylan Osetkowski, con problemas en un dedo de una mano, pudieron jugar en el encuentro del pasado fin de semana. De no empeorar sus problemas físicos, sobre todo Kalinoski y Osetkowski, los tres estarán listos para enfrentarse con el Río Breogán.