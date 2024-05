Sergi García: "Nunca le diría no al Breogán"

El base internacional español Sergi García mostró este martes su deseo de continuar la próxima temporada en el Río Breogán, con el que finaliza contrato el próximo mes de junio.

"Todavía es muy pronto para tomar decisiones de este tipo, de momento ningún compañero ha renovado. Estoy tranquilo, ahora es momento de descansar y que mis agentes y el club trabajen en mi futuro. Lo he dicho siempre, desde el primer día aquí me he sentido superquerido, afirmó.

Sergi García recibió el premio Estrella Galicia al jugador más destacado del Río Breogán en la temporada regular de la Liga ACB, en una votación donde fue seleccionado por la afición celeste. Después del acto de entrega del premio, el base mallorquín advirtió que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro profesional, pero que si de él dependiera, si por mí fuera, "nunca le diría que no al Breogán".

El jugador internacional español cumplió su segunda temporada en las filas celestes después de un largo periplo por Zaragoza, Valencia o Manresa, entre otros. En estos momentos deshoja la margarita sobre su renovación con el Río Breogán. Ofertas no le faltan y Sergi García debe decidir en las próximas semanas si permanece en la ribera del Miño o busca un nuevo horizonte deportivo. "Estoy tranquilo, ya se verá. Desde el primer día me he sentido súper querido, muy valorado, he disfrutado mucho estos dos años aquí, ¿por qué no alargar mi compromiso? Si de mí dependiera, nunca diría que no al Breogán. Estoy tranquilo y no hay prisa para tomar decisiones. Soy mejor jugador de lo que era", manifestó el base en una declaración de intenciones que no aclara su futuro profesional.

La posible presencia en el banquillo de Veljko Mrsic de cara a la próxima temporada puede ser otro factor decisivo para decantar la balanza de la renovación de Sergi García del lado breoganista.

«Mrisc me ha dado la confianza que necesitaba, estoy muy contento trabajando a sus órdenes. No sé qué va a pasar, pero he de decir que ha sido un entrenador muy importante tanto para mí como para el equipo”, esgrimió el base balear.

"No es la primera vez que el club me ofrecía venir aquí. En épocas de dificultad ya había apostado por mí. Siempre digo que me gustaría tener una estabilidad porque me ha acostado asentarme en un equipo, tener valor en él, aunque ahora lleve dos años aquí", reconoció.

Sergi García, de 27 años, disputó 33 partidos entre la liga Endesa y la Liga de Campeones en su segunda campaña en el Breogán, en los que promedió 7,8 puntos, 2,9 rebotes y 3,9 asistencias.

"Aquí me han dado la confianza y los minutos, pero sobre todo la oportunidad de fallar. Cuando tienes todas estas cosas, es mucho más fácil jugar y atreverte a hacer muchas cosas que cuando tienes menos minutos", subrayó.

"Es verdad que hemos sufrido mucho, pero creo que al final hemos podido resarcirnos de todas las dificultades que hemos tenido durante la temporada. Estoy muy contento porque todos hemos dado un paso adelante en los momentos más decisivos, incluso aquellos jugadores que parecía que estaban fuera han vuelto", manifestó.