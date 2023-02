Sergi García: "Las aspiraciones pueden ser otras si ganamos al Básket Girona"

Sergi García reclama sensatez y tranquilidad de cara a un futuro, que de todas formas, considera despejado para el Río Breogán. Con nueve triunfos en dieciocho jornadas, el objetivo de la permanencia está más que cerca. El base mallorquín dice que quiere tener los pies en el suelo pero también asegura que si su equipo gana el domingo será el momento de pensar en nuevas metas.

Ante el Covirán Granada llego el noveno triunfo de la temporada, y con un excelente partido. ¿Más fácil de lo esperado?

La verdad es que teníamos una espinita clavada porque nos ganaron en la primera vuelta en un partido raro, en el que no estuvimos bien. Pero aquí jugamos un partido muy completo, todos los jugadores aportaron. Es importante este triunfo y como se produjo porque es como dar un golpe en la mesa y que todo el mundo vea que no va a ser fácil ganar aquí. Tenemos que ganar en el Pazo a todos los sque les ganamos en a primera vuelta.

¿Tanta diferencia en el partido fue más mérito de su equipo o demérito del Granada?

No voy a opinar de otros equipos. Pero lo que está claro es que nosotros estamos trabajando muy bien. Veníamos de dos partidos muy complicados pero preparamos muy bien el partido, como estámos haciendo esta semana. Creo que nos ayuda el que ya todos nos conocemos más y esto va a ser clave para que mejoremos.

Con la segunda vuelta iniciada, disponer de una ventaja de seis triunfos con respecto a los tres colistas ¿permite ya olvidarse de la permanencia y mirar hacia otros objetivos?

Es cierto, la diferencia es considerable pero los pies hay que tenerlos siempre en el suelo. Los equipos que están abajo se están reforzando y hay que ir con cuidado, como se dice siempre, partido a partido. Por esto el encuentro ante el Girona es muy importante porque si lo ganamos las aspiraciones pueden ser otras. Tenemos que jugar sin presión pero sabiendo de la importancia que tiene el partido del domingo.

¿Esperaba cuando empezó la temporada que el Breogán estuviera a estas alturas con nueve triunfos?

Era muy complicado saber como íbamos a estar, como nos iba a ir en la liga porque éramos un equipo nuevo, con muchos jugadores sin experiencia en la liga y, que en algún caso no conocía. Pero se ha trabajado muy bien y la verdad es que es para estar contentos con haber llegado aquí con nueve victorias pero también sabiendo que podemos y debemos mejorar.

¿Por donde cree que pasa ese margen de mejora del que habla?

Sobre todo en que ya nos conocemos y esto hace que cada vez más jugadores hagan más cosas. En la primera vuelta hemos cometido errores por juventud e inexperiencia y esto se notó sobre todo cuando nos hemos enfrentado a los equipos más potentes. Ahora ya estamos más preparados para ganar también este tipo de partidos.

Sólo el Zaragoza es peor que su equipo tanto en el porcentaje de triples como en tiros libres. Se complican las cosas para ganar cuando apenas se alcanza un 30% en tiros de tres puntos y menos de un 70% en tiros libres...

Uno de los problemas a los que me refería antes era precisamente que no siempre hacemos la mejor selección de tiro. Pero estamos mejorando en esto, hay jugadores que están dando pasos adelante y esto es importante. Pero también es cierto que estas carencias las estamos tapando o compensando con nuestra agresividad en defensa. Desde luego, lo que sí tengo claro es que somos un equipo difícil de jugar para nuestros rivales por esto, por nuestra intensidad.

El próximo domingo, 12.30 horas en el Pazo, reciben la visita del Básket Girona, que llega a Lugo después de ganar cuatro de sus últimos cinco partidos y la derrota se produjo ante el Barça

Desde luego vamos a jugar contra un equipo diferente al que nos enfrentamos en la primera vuelta. Están en una dinámica distinta. Es un equipo que tienen figuras como Marc Gasol o Aito García Reneses y desde luego no nos lo van a poner nada fácil. Va a ser un partido muy bonito de ver.

¿Le preocupa algo especialmente del conjunto catalán?

Siempre hay que tener respeto, a todos los rivales pero nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que nuestro entrenador quiere: es decir estar bien en defensa, ser muy físicos y hacer una buena selección de tiro. Si jugamos con la intensidad que tuvimos en el partido de la pasada jornada ante el Covirán Granada va a ser muy difícil que puedan aguantar nuestro ritmo. Tenemos que divertirnos y también tener al público encendido durante los cuarenta minutos porque es muy importante para nosotros.

Hablando de divertirse, la impresión que transmite es que se siente muy a gusto, con confianza ¿es así?

Siempre que he tenido minutos, siempre que he jugado en cualquier equipo he estado a buen nivel. También es cierto que he jugado en conjuntos muy buenos , con muy buenas plantillas y yo con un papel distinto. Pero lo que ahora tengo claro es que caí este año en el equipo indicado, me siento muy respaldado. El entrenador me exige mucho y se está viendo el resultado. Puedo aportar más, tengo confianza y estoy centrado en esto y en ayudar lo máximo posible al equipo porque estoy muy bien aquí.

No sé si eso implica que estaría dispuesto a seguir en el Breogán en la próxima temporada

Me estaría equivocando si ahora hablo del año que viene, queda toda la segunda vuelta por delante. Pero es cierto que estoy disfrutando mucho, que estoy a gusto y tengo que decir que pocas veces me he sentido tan querido como aquí. La relación con el club es muy buena, mi vínculo con la afición es fuerte y todo esto ayuda mucho. Aquí todo son facilidades y esto no solo lo veo en mí sino también en otros jugadores. Es una suerte estar jugando aquí.

La selección española

Sergi García vuelve a estar en la órbita de la selección. De hecho de cara a los partidos de las ventanas de febrero vuelve a figurar en la prelista de la FEB, al igual que sus compañeros Víctor Arteaga y Sergi Quintela, aunque el lucense, por lesión ya no tiene opciones de ser convocado.

¿Tiene esperanzas de volver a jugar con la selección española?

Siempre tengo esperanza de poder ir. Estoy haciendo una buena temporada, jugando bien con mi club. Si el seleccionador considera que debo de ir será magnífico pero no me quita el sueño. Yo a seguir trabajando todos los días que es lo importante. Hay muy buenos jugadores en España

Dijo que Mrsic le exige mucho, ¿qué opina del técnico croata?

Ya tuve la oportunidad de trabajar con otros entrenadores balcánicos como Dusko Ivanovic o Velimir Perasovic y son gente que te exigen al máximo y esto te hace estar siempre al cien por ciento porque no permiten que te relajes nunca. Mrsic llegó el año pasado a mitad de temporada y lo cierto es que realizó un gran trabajo, ahí están los resultados y este año con un equipo casi nuevo está en la misma línea. Es clave pero también los ayudantes, el preparador físico y el resto de auxiliares.