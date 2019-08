El entrenador del Club Deportivo Lugo, Eloy Jiménez, confía en su plantilla para afrontar el duelo de este domingo (18.00 horas) en el Ángel Carro ante el Alcorcón y espera que lleguen los fichajes deseados para completar un grupo que será "bastante equilibrado".

"Estamos esperando a que vengan jugadores para cerrar la primera plantilla, que es lo que nos importa. A ver si tenemos suerte de que lleguen los jugadores por los que se está esperando y que puedan llegar las opciones que manejamos. Si tenemos la suerte de que se puedan incorporar tendremos un equipo bastante equilibrado", valoró el técnico de Hellín.

Sobre la incorporación del lateral izquierdo hispano-colombiano Jilmar Torres –que será cedido esta campaña en el Andorraz–, Jiménez aseguró que "es una apuesta de la dirección deportiva", sin querer profundizar más en el tema.

El preparador del cuadro rojiblanco también analizó la llegada de Marcelo Djaló, con el que no podrá contar hasta la sexta jornada por estar concentrado con su selección, Guinea Bissau. "Marcelo (Djaló) ya estuvo aquí, es muy buen jugador y un futbolista que viene mucho más hecho. No está disponible porque está con su selección y cuando vuelva sí lo estará. Creo que es un buen fichaje".

Los futbolistas que aterricen en el Ángel Carro antes del cierre del mercado de verano –este lunes a las 00.00 horas– permitirán mejorar el juego del Lugo, que ha sido bueno para Eloy Jiménez. "Creo que estamos en el camino y poniendo todo para ganar. El equipo es capaz de generar buen fútbol y ocasiones de gol. A nivel defensivo estamos cogiendo solidez", afirmó.

"Me preocuparía si no diéramos buenas sensaciones o que no fuéramos capaces de generar ocasiones y ser un equipo equilibrado, pero ahora mismo, siguiendo en esta línea y con los jugadores que tenemos en la parte delantera, llegarán los goles. Estamos en buen camino y estoy muy contento con el equipo que se está haciendo. Está teniendo un buen rendimiento y falta transformarlo en los partidos. En estos dos duelos el equipo hizo bastante como para ganar. A ver si llega la primera victoria en nuestro campo", dijo.

Para vencer al Alcorcón, Jiménez abogó por "hacer nuestro fútbol" y tratar de anular a un rival "intenso" y que "compite muy bien".

"El Alcorcón es un equipo con muy buen juego exterior y arriba tiene gente muy poderosa en el juego directo. Puede ser que esta semana tenga más control de partido, porque me imagino que podrá jugar Dorca, que tiene mucha clase y oficio en la categoría y buen manejo de pelota. Con la baja de Aguilera por sanción es posible que pueda ponerlo y por eso tengan más de control", explicó.

"Tienen un equipo bastante equilibrado, con buenos registros en muchas cosas y tendremos que estar muy atentos. A balón parado tienen buena gente y nos pondrán las cosas difíciles. Vendrá con ganas de hacer un buen partido porque el otro día perdieron en Santo Domingo. Creo que será un duelo muy abierto", manifestó.

Fran Fernández solo piensa en los "puntos" de Lugo

Fran Fernández, entrenador almeriense del Alcorcón, declaró que ve a su equipo "bastante bien" para afrontar la tercera jornada del campeonato y advirtió que no piensa "más allá que ir a Lugo y traer los tres puntos" del partido de este domingo.



"Al equipo lo veo bastante bien. El partido contra el Elche fue un palo para todos, porque fuimos merecedores de puntuar. Tenemos ganas de esa pequeña revancha, porque además nos metieron dos goles en dos balones parados", dijo Fernández.



El técnico almeriense lamentó esa derrota, pero centró su discurso en el encuentro contra el Lugo, que suma dos puntos en dos jornadas. "Contra el Lugo espero un partido físico e intenso. Son un equipo que tiene variantes, poderío en el juego aéreo y sobre todo compite muy bien porque mantienen la base en esta temporada", comentó.



Objetivo, la permanencia

Fran Fernández recordó que "el objetivo es la permanencia y a partir de ahí ser ambiciosos".



"Queremos dar nuestro máximo nivel siempre, pero es innecesario pensar más allá que ir a Lugo y traernos los tres puntos", finalizó.