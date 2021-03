Christian Díaz defendió durante tres temporadas la camiseta del Leche Río Breogán. Tres años deportiva y emocionalmente difíciles de olvidar porque en ellas el base canario disfrutó de la alegría de un ascenso, pudo debutar en la Liga Endesa y también sufrir el amargor y decepción que implica un descenso de categoría. Díaz, ahora en el Covirán Granada, volverá a pisar la cancha del Pazo dos Deportes el sábado a partir de las 19.00 horas.

"No descubro nada si digo que para mí. Lugo es santo y seña de lo que actualmente soy como jugador. Tengo muy buenos recuerdos y también muchos amigos que hacen que mi vuelta sea algo especial. Lamento que las gradas del Pazo no puedan estar como es habitual pero aún así será raro pisar esa pista con otra camiseta. Será un partido extraño para mí pero que afronto con mucha ilusión", comentó el jugador canario con respecto al encuentro que le enfrentará a su exequipo.

Christian Díaz comparte la posición de base en el equipo andaluz con el catalán Lluis Costa formando una de las parejas más dinámicas de la competición. Al ex jugador del Breogán (con una media de 5,8 puntos y 2,7 asistencias con casi 20 minutos en pista), las lesiones y el parón competitivo - algo más de un mes estuvo el Granada sin jugar- le complicaron su adaptación al equipo. "Tuve varias lesiones al principio y esto merma. Me costó coger el ritmo pero en las últimas semanas ya me pude encontrar muy a gusto. Sé que puedo ayudar mucho al equipo y de hecho me consta que el entrenador está contento con lo que fue mi rendimiento en las últimas jornadas", dijo el base.

Además de por su creciente aportación al equipo, Christian Díaz también se muestra satisfecho por el rendimiento global de su equipo. "Estoy muy contento con la temporada que estamos haciendo. Estuvimos en una situación complicada con varios partidos suspendidos a causa del covid, pero respondimos y salimos de esa situación y ahora estamos muy felices por estar en el grupo de ascenso que era nuestro objetivo".

Por la plantilla que ha confeccionado el Granada, con incorporaciones tan significativas como la del MVP de la pasada temporada Bamba Fall, el ala-pívot del Gipuzkoa Alex Murphy o jugadores ya curtidos en esta liga como el propio Díaz, Lluis Costa o el también exBreogán Thomas Bropleh, no parece que la meta tenga que quedarse simplemente en la clasificación para el grupo. El Granada figura entre los aspirantes a todo.

"Bueno, aquí tengo que recurrir al tópico y es que tenemos que ir partido a partido. Lo primero que teníamos que hacer era clasificarnos, pero sabiendo el equipo que somos y esperando que todos estemos, es decir sin lesiones, en la segunda fase tenemos que intentar llegar lo más lejos posible", reconoció el jugador que además se refirió a los que para él son en estos momentos los principales favoritos para luchar por el ascenso, "a día de hoy, yo apostaría por los dos equipos gallegos que tienen plantillas muy largas y muy físicas. Creo que están un escalón por encima, primero el Breogán y luego también veo con posibilidades al Coruña, a pesar de la baja de Peciukevicius, que para ellos es importante".

Ante el inminente inicio de la segunda fase de la liga, es inevitable hacer alguna comparación entre los equipos que llegan del Grupo A y del B. Christian Díaz entiende que "la principal diferenica está en el nivel físico, en el grupo A fue más alto y esto lo sabemos y ya estamos mentalizados de que cada partido será a cara de perro".

Con respecto al Leche Río Breogán, el jugador canario considera que "disponen de un plantillón. Todos los jugadores aportan y algunos han dado un importante paso adelante. Es un equipazo con una afición espectacular y con un entrenador que sabe llevar al equipo". Ante el encuentro del sábado, Christian Díaz explica que, a priori, la principal diferencia entre uno y otro equipo "estará a nivel físico, en eso ellos están por encima. Por lo tanto nosotros tendremos que estar muy duros, intentar controlar el rebote y desde luego intentar frenar a alguno de sus jugadores como Larsen, Sollazzo, Sergi que están en un gran momento...".