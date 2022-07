Pita: "Lo ideal sería doblar posiciones en la plantilla"

El director deportivo del Lugo, Carlos Pita, aseguró que esperan "doblar cada posición" en la plantilla, aunque opinó que dependerá "del mercado" y del rendimiento de los jugadores del filial si eso sucede de cara a la temporada que viene.

"Lo ideal sería doblar cada posición, pero eso dependerá del mercado y del rendimiento de la gente del filial, porque confiamos en ellos. Esperemos que alguno pueda convencer al míster y que pueda contar con él, por eso tendríamos que buscar a uno menos. Su adaptación sería más total y les daríamos un empujón para que esa gente sepa que contamos con ellos", consideró el herculino.

Sobre la renovación de Manu Barreiro y la llegada de los delanteros, Carlos Pita declaró que: "El tema de Manu sigue igual, no hay novedades. En la gente de ataque tenemos bastante novedad. Baena y Chris Ramos pueden jugar en punta y creo que, probablemente, en esas posiciones es donde el mercado más lento va. Las situaciones salen poco a poco y ahí tenemos que acertar mucho porque son posiciones más importantes en el fútbol".

La incorporación de uno o dos centrales dependerá del rendimiento del canterano Castrín. "Con Álex (Pérez) ahora mismo no podemos contar con él porque su lesión es de larga duración. Con Ros esperamos que durante la pretemporada se incorpore al trabajo con el grupo y contamos con él para el inicio de la temporada. Buscamos jugadores para esa posición, pero no sabemos el número porque dependerá del rendimiento de Castrín. Tiene que convencer al entrenador y de eso dependerá si llegan uno o dos jugadores. No queremos fichar por fichar".

Además, Pita habló sobre el último fichaje del equipo, Marc Carbó, indicó que la posición de centrocampista está cerrada y descartó comparaciones con él mismo. "Marc (Carbó) es un mediocentro organizador, con buena salida de balón, sabe jugar a uno o dos toques y un buen desplazamiento de pelota. Es algo diferente a lo que tenemos y nos puede aportar bastante". "Con esta llegada estaría cerrado el centro del campo, porque tendríamos ya cinco jugadores del primer equipo más los jugadores del filial. Dependerá de cómo quiera jugar el entrenador, pero esa parcela, por lo de ahora, está cerrada".

"No se puede comparar conmigo. Es un jugador con una capacidad organizativa buena, ve el fútbol bien y tiene un buen desplazamiento, pero al final no se puede comparar a uno con otro. Marc Carbó será Marc Carbó, no es el sustituto de nadie", destacó el director deportivo rojiblanco.

Pita describió al nuevo meta, Patrick Sequeira, como "un portero ágil bajo palos, con un buen uno contra uno, buen juego aéreo y al que el club lleva siguiendo desde hace varias temporadas". "Este año se dieron las condiciones para que pudiera venir y hace una semana se cerró el acuerdo. Es un portero con proyección, con ganas de crecer y que le disputará el puesto a Óscar (Whalley)"

Sequeira, presentado con el Lugo

Por su parte, el nuevo portero del Lugo, Patrick Sequeira, afirmó que: "Por fin se dio la oportunidad de venir y estoy muy contento por ello, por estar en el fútbol profesional. Espero estar muchos años aquí". "Se ve que es un club bastante familiar y esperemos que podamos alcanzar los objetivos", observó.

"Llegar al fútbol profesional y a un club como el Lugo es una bonita oportunidad para levantar la mano y estar con la selección, pero primero tengo que trabajar para que se dé la oportunidad de ir al Mundial", añadió.

Sobre su compañero de línea, aseguró que: "Whalley es un gran portero. Tiene mucha experiencia y lleva bastantes años en el fútbol profesional. Ojalá sea una bonita competencia".

El costarricense se alegró de estar de vuelta en Galicia tras su paso por Vigo hace dos años. "Galicia es una tierra que conozco y me gusta bastante. Estoy contento de estar aquí", manifestó.

Además, habló sobre sus rivales y su referente, el ex del Real Madrid Keylor Navas. "Los jugadores de Segunda son jugadores con más escuela y con más calidad", dijo Sequeira, quien puso a Keylor Navas como su gran referente. "Es en el portero que me fijo más y del que he aprendido cosas".