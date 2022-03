Seoane: "Agardarei ao remate da tempada para valorar o meu futuro"

El segundo capitán del Lugo, Fernando Seoane, destacó que esperará al final de temporada para valorar su futuro profesional y su continuidad en el primer equipo rojiblanco.

"Xa o ano pasado non falara nada e esperamos ao final da tempada. Agardarei a que remate todo un pouco e que todos fagan as súas valoracións, tanto eu como o clube", manifestó el jugador de Ames.

El centrocampista del Lugo habló sobre la jugada del penalti que dio origen al 1-1 con el Real Oviedo. "Non a vin repetida. É penalti claro. Non teño a intención de dar coa man, pero o balón dame na man. Non hai dúbida. Pitou penalti porque era penalti", admitió Seoane.

El jugador celebró que el Lugo esté en una posición privilegiada para conseguir la salvación antes de las últimas jornadas. "Non imaxinas o que significa para nós acadar a permanencia cedo. Para nós iso é como gañar a Champions. Sufrimos moito todos estes tres anos e ter un ano tranquilo é algo que celebramos. Vamos polo bo camiño para a salvación".

El jugador podría alcanzar a Quique Martín como el segundo futbolista con más partidos en la historia de la categoría de plata. "Debutei tarde en Segunda División e é compricado ter estas cifras. É algo bonito para os meus fillos", opinó Fernando Seoane.

Sobre su próximo rival, el Éibar, donde hay muchos ex del Lugo, el segundo capitán indicó que: "Temos moitos coñecidos no Éibar, pero dentro do campo os amigos non existen, tentaremos gañarlles e que eles teñan un mal día e sumar para estar preto do obxectivo".

"Eles son unha das mellores plantillas, cun gran adestrador, compiten ben e por iso están arriba. Tentaremos gañar coas nosas armas, pero teremos que facer un partido case perfecto. Se concedes ou agasallas será máis difícil. Será un partido diputado".

El Lugo y el Éibar son dos de los equipos con menos derrotas en lo que va de Liga, un dato "moi positivo" para Seoane. "É importante sumar e non perder. Eso di moito da continuidade do equipo, que sempre compite ata o final e nunca se da por vencido. Fala moi ben do equipo".