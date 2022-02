El Río Breogán demostró que, como habían manifestado previamente varios jugadores, no acudía a la fase final de la Copa del Rey que se disputa en Granada como un mero invitado. El conjunto lucense, sin estar muy acertado, fue competitivo y a pesar de alguna discutible decisión arbitral obligó al actual líder de la Liga Endesa, el Real Madrid, a emplearse a fondo y no poder decidir su triunfo hasta los segundos finales.

En el club lucense se reconoce una sensación "agridulce" como comentó a este diario el director general, Tito Díaz. "Por un lado estamos muy orgullosos. Fuimos competitivos ante todo un Real Madrid y demostramos que no veníamos de vacaciones, pero también estamos fastidiados porque pudimos seguir haciendo historia. Cuando nos pusimos a dos puntos y ellos estaban bloqueados, si en ese momento tenemos un poco más de acierto, de suerte u otras cosas podíamos haber hecho algo aún más grande", dijo.

De todas formas, el dirigente breoganista se queda con lo positivo. "Es un gran logro haber llegado hasta aquí. Ha sido una experiencia muy positiva para el equipo y para el club. El club crece, estar aquí le ha dado una gran visibilidad porque estamos en un escenario muy importante y el equipo ha podido coger experiencia en la segunda mejor competición de este tipo, después de la "final four" de la Euroliga, que se juega en Europa", destacó.

En este sentido, Tito Díaz también destacó la importancia de la gran atención mediática que se centró en el Río Breogán tanto antes del inicio de la competición como por la buena imagen ofrecida ante el Madrid. "Todo el mundo habla maravillas de nuestro equipo. Ahora a cerrar la permanencia cuanto antes y a partir de ahí a mirar hacia arriba", finalizó.

Hasta el 4 de marzo en Badalona el Río Breogán no vuelve a jugar

El Río Breogán no volverá a competir hasta el 4 de marzo, cuando visitarán al Joventut df Badalona en partido liguero aplazado en su momento.

El próximo fin de semana no habrá competición en la Liga Endesa por la disputa de las ventanas Fiba. Tres jugadores del conjunto lucense se desplazarán para jugar con sus selecciones. Dzanan Musa jugará con Bosnia ante Lituania, el 24 y el 27 de febrero; Jordan Sakho con la selección de la RD del Congo los días 25,26 y 27 de este mes ante Kenya, Senegal y Egipto. Por su parte, Trae Bell-Haynes jugará el sábado 26 ante la República Dominicana y al día siguiente ante las Islas Vírgenes.

Por lo tanto, cuando el conjunto lucense vuelva al trabajo —Veljko Mrsic dio permiso hasta el miércoles— solo estarán disponibles siete jugadores ya que la plantilla, tras la marcha de Álex Urtasun al Estudiantes de Madrid, dispone de solo once jugadores y tres de ellos, como está dicho, estarán con sus respectivas selecciones.

Por este motivo los técnicos del Breogán trabajan en una doble dirección. El objetivo es disponer de al menos dos jugadores más para el día que se retome el trabajo. Uno de ellos será solo para entrenarse mientras no se incorporen los internacionales y el otro para cubrir la vacante que dejó Urtasun.

El nuevo jugador, según explicó Tito Díaz, será probablemente un base que "se adapta mejor a lo que necesitamos porque no nos hace falta un quinto alero. Además llegado el caso, Erik puede jugar de escolta". La posibilidad de que la nueva incorporación sea el base del Gran Canaria Sergi Garcia, que finaliza contrato el próximo domingo, fue casi descartada por el dirigente del Breogán. "No veo fácil que venga ese jugador. Tenemos un presupuesto y un rol para ese jugador que tiene que aceptar. Nuestro presupuesto es el que es y no nos vamos a salir de ahí, ni vamos a romper el equilibrio", dijo.