Señé: "Tenemos que ser más atrevidos para ganar"

El centrocampista del Lugo Josep Señé espera que la "línea a seguir" del equipo sea la que se vio en la segunda mitad del duelo de Tenerife, aunque consideró que en los dos primeros partidos de la Liga no se vio el juego "que nosotros queríamos".

"El primer partido en casa ante el Albacete no fue bueno, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Estuvimos mucho tiempo en nuestro campo defendiendo y no se vio un equipo atrevido que quería manejar el partido y buscar ataques. No se nos vio en el campo como nosotros queríamos. En Tenerife pasó un poco más de lo mismo en la primera mitad aunque en la segundo sí que hubo un poco más de mejora y el equipo fue hacia adelante y se atrevió un poco más. Esa debe ser la línea a seguir a partir de ahora", observó el catalán.

"Cuanto más balón tiene el rival más opciones tiene de meternos gol. La solución estará en el día a día y entrenar para entender un poco por dónde nos están entrando los problemas y las ocasiones rivales. Tenemos que reducir los desajustes que al final son los que nos crean los problemas", recalcó Señé.

El centrocampista admitió que el inicio de temporada del equipo no ha sido bueno. "No han sido buenos partidos y ha habido muchos desajustes que tenemos que solucionar en estos dos partidos para que no vuelvan a suceder. No nos encontramos cómodos en ninguno de los dos partidos y es algo a solucionar".

Sobre el duelo de este sábado, Señé dijo que: "Hay muchos equipos parecidos al nuestro, que se adaptan a sus modelos de juego, a la categoría, porque tienen jugadores nuevos, otros que no pueden inscribir... Estamos muchos equipos iguales y sabemos que el Leganés está en una posición parecida a la nuestra, que han pasado por problemas de este tipo y que vienen de perder dos partidos seguidos. Nosotros tenemos que hacer lo que no hemos hecho en los dos partidos anteriores que es ser más atrevidos para buscar la victoria".

Además, habló sobre lo que espera de su temporada. "A nivel personal me planteo la temporada como la anterior: intentar ser importante en el campo y fuera de el. Quiero dar el paso adelante que no dimos en estos dos partidos y que se vea un Lugo mejor de lo que hemos visto en estos dos partidos".

"Es un orgullo ser capitán, pero también exige una responsabilidad y ser un ejemplo para los jóvenes. Si me toca llevar el brazalete, aunque soy el cuarto capitán, estaré muy orgulloso por ello", concluyó.