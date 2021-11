La Peña Breogán cumple 30 años: "Sempre fieis"

Cuando tenía siete años, Daniel Dorado bajaba al Pazo dos Deportes con su padre para ver al Breogán. Disfrutaba entonces de las genialidades de Charlie Bell (temporada 2004-05). Pero aquel niño "quería berrar na parte de abaixo". Dorado reconoce que "cheguei moi cativo ao Pazo. Impresionábame ver á xente cantando, cos seus bombos, e eu desexaba ser como eles. Quería imitalos". Y así fue como arribó a la Peña Breogán tras convencer a su progenitor.

Precisamente este colectivo celebra esta temporada su aniversario número 30, pero ¿cómo se fundó? Esta singular y un tanto rocambolesca historia cuenta con un nombre propio, Miguel Martín, que lo relata así: "Era un chaval cuando iba a animar con mi novia al pabellón viejo. Poco tiempo después Víctor Varela y José Ramón Ferreiro —entonces gerente y exjugador del club, respectivamente— me propusieron formar una peña".

"Varela, que era profesor del Lucus Augusti, dijo que él se encargaría de que vinieran algunos chicos del instituto para estar conmigo. Curiosamente —de esto se enteró nucho después— uno de ellos era Javier Muñoz, actual segundo entrenador celeste, entonces un adolescente. Además, la entidad incluso nos compró los bombos y las panderetas para alentar y hacer ruido. Aunque reconozco que en aquel momento no teníamos ni cánticos y apenas sabíamos animar", dice.

LA LLEGADA DE JULIO VILA. Puede que no supieran, pero sin duda esa fue la semilla de la que germinaría todo lo que vino después. Además, hubo dos hechos cruciales que marcarían el sino de la agrupación: la incorporación de la Peña Montecalvo en la Peña Breogán y la llegada de Julio Vila, un icono para la afición breoganista de todos los tiempos. Miguel Martín recuerda que "había un señor en la grada que no paraba de espolear al equipo. Un día se acercó y me dijo: "¿podría unirme a vuestra peña?". Y enseguida Julio, un veterano ya entre tanto joven, tomó las riendas del grupo".

Martín evoca con nostalgia aquellos tiempos en los que lo compartió todo con Vila, Suso Arias y tantos otros en la Peña Breogán. "Julio continuamente estaba dispuesto a todo, desde conseguir caramelos hasta charangas; siempre contábamos con la ayuda de la entidad albiceleste", comenta. "Guardo muchísimas anécdotas de entonces. Rememoro los desplazamientos con el equipo, cuando todavía se tardaba cinco horas en llegar a Santander, por ejemplo, y llevábamos las empanadas y las botas de vino. O cuando se creó el grupo de cheerleaders, que viajaban con la peña. En fin, tantos y tantos hermosos recuerdos...".

Aquellos precursores de la Peña Breogán tuvieron continuidad. Muchas personas pasaron por el colectivo con un nexo común, amar el Breogán, y todo lo que representa para esta urbe. Daniel Dorado, hoy un joven de 24 años y actual tesorero de la peña, opina que "meter 5.000 persoas todos os partidos no Pazo nunha cidade como Lugo é a hostia. Non hai entretenemento igual aquí por ese prezo (en referencia al importe del abono)". "Estou moi orgulloso de ser do Breogán e de levar o nome de Lugo por aí adiante", dice Dorado. Sus manos, colmadas de callos de tocar el bombo —tal y como quería de niño— lo atestiguan.

UN PASO ADELANTE. Actualmente la entidad consta de "70 socios de todas las edades", confirma Adrián Pérez, presidente desde hace tres años. "Nuestro objetivo —como el de las otras peñas— es apoyar y ayudar al club siempre, dar colorido y ambiente al Pazo y organizar viajes para arropar al equipo allá donde vaya, aunque en estos últimos meses la pandemia nos haya limitado los desplazamientos", agrega Pérez.

Aun así, desde hace lustros ya, de una manera u otra, siempre hay alguien de la Peña Breogán presente en las gradas del equipo rival. No importa dónde sea, ni cuándo, ni cuánto cueste el viaje —se financian con la lotería, el merchandising...—. Forman parte de esa "marea" celeste que jamás abandona al Breogán.

"Uno de los pasos decisivos que hemos dado —añade el presidente de la peña— fue registrar la entidad formalmente en la Xunta. También estamos muy orgullosos de colaborar con la asociación Somos Unidos por el Cáncer, que fundaron Jose y Marián —dos miembros del grupo—, como cuando repartimos en el Pazo 5.000 aplaudidores solidarios".

Gael Pérez y Juan y Samuel Sánchez (4, 7 y 10 años, respectivamente) son los socios más jóvenes de la peña. Para esta nueva generación el Breogán es "o noso equipo, o equipo de Lugo", al que a buen seguro apoyarán incondicionalmente, como antes lo hicieron sus padres, el resto de sus vidas. Un día ellos también —como le aconteció a Daniel Dorado— tocarán los bombos y enarbolarán las banderas de la agrupación en esa esquina del Pazo. Ya lo anuncia las bufandas que los envuelven: "Peña Breogán. Sempre fieis".

Se integra la Peña Montecalvo

La Peña Montecalvo se creó ya comenzada la campaña 1994-95, la del descenso del entonces Leche Río Breogán tras un dramático play off ante el Valvi Girona. Al final de esa misma temporada se integró en la Peña Breogán. Se componía de aficionados jóvenes, entre ellos Pedro Díaz, Antonio Díaz y Arturo Rodríguez Aira. Este último explica que "aunque deportivamente fueron años difíciles, aquella época fue muy bonita para nosotros. La Peña Breogán acogía tanto a gente muy mayor, como la señora Emilia, como a niños".



Recuerdos

"Fue la etapa —prosigue— en la que se empezaron a hacer bufandas, lotería, cenas con los jugadores..., incluso pulpadas en los Lagos de Teixeiro. Tita Franco —directiva breoganista— siempre nos echaba una mano para organizar todo".



Sobre la gente que se encontró al llegar, Rodríguez Aira recuerda con cariño que "Julio Vila era la hostia. Él y Miguel Martín eran maravillosos, siempre dispuestos a todo". "Admiro mucho a la gente que hay hoy en día en la peña, viajando asiduamente y organizando cosas", enfatiza.



Himno oficioso del Breo

Arturo Rodríguez fue el autor entonces del himno oficioso del Breogán, que perduró en el tiempo y todos los aficionados se saben al dedillo en el Pazo: "El Breogán es un sentimiento...". "Bueno, sí, en realidad lo cantaba la hinchada del Mallorca y mi cuñado y yo lo adaptamos y le dimos un poco de color", comenta. Gloria compartida.