Las selecciones lían la pretemporada del Río Breogán

La pretemporada del Río Breogán podría verse seriamente afectada por los distintos compromisos de las selecciones nacionales, circunstancia que inquieta a los técnicos del club lucense y que, llegado el caso, incluso podría obligar a realizar alguna incorporación temporal para iniciar el trabajo a mediados de agosto. Podría ocurrir que ninguno de los cinco jugadores interiores del equipo (Sajus, Diouf, Rudan, Nakic y Juan Fernández) pudieran empezar la preparación con sus nuevos compañeros, en algún caso sus compromisos internacionales finalizarían entre el 19 y 20 de agosto y en otros podría alargarse hasta la finalización del Mundial.

A la celebración del campeonato del mundo, que se disputa desde el 25 de agosto y hasta el 10 de septiembre en Japón, Filipinas e Indonesia, hay que añadir los compromisos de las selecciones que no se clasificaron para el evento y que disputarán entre el 13 y el 20 de agosto encuentros de clasificación para el Preolímpico, que se jugará en julio de 2024 en París.

Dos jugadores del Breogán podrían tomar parte en el Mundial porque han sido preseleccionados por sus respectivas selecciones. Son los casos de Mohamed Diouf, que entró en la lista de Italia, y la de Martynas Sajus con Lituania. Ni uno ni otro parecen tenerlo fácil para estar incluidos en la convocatoria definitiva, aunque sería el lituano el que podría tener más posibilidades. Diouf es muy joven y parece complicado que el seleccionador, Gianmarco Pozzecco, le vaya a dar la alternativa cuando en la lista figuran jugadores en su posición como Niccoló Melli, Guglielmo Caruso o Luca Severini.

En la selección lituana están preseleccionados, además de Sajus, los pívots Jonas Valanciunas, Donatas Motiejunas -salvo lesión tienen asegurada su convocatoria-, Donatas Tarolis y Laurynas Birutis . Es probable que además del de Tarolis, entre Birutis y el jugador del Breogán esté otro descarte interior.

Los dos croatas que militan en el equipo lucense, Toni Nakic y Matej Rudan, ya son casi fijos en el combinado. De todas formas, el jugador cedido por el Bayern parece haber solicitado a su federación quedar fuera de la convocatoria para llegar, después de un final de temporada muy exigente para él en el plano físico, en las mejores condiciones a la pretemporada. Queda por ver si finalmente acceden a su petición. Croacia no jugará el Mundial pero disputará la fase de clasificación para el Preolímpico: tres encuentros en los que tendrá como rivales a Suecia, Países Bajos y Bélgica, entre el 13 y el 16 de agosto.

Juan Fernández es un fijo de la selección argentina y, por tanto, no hay duda de que será uno de los que no empiece la pretemporada con el Breogán. El jugador estará a las órdenes de Pablo Prigioni en un auténtico reto para el combinado argentino que no pueden permitirse, tras quedar fuera del Mundial, no apurar todas las opciones para estar en la gran cita de los Juegos Olímpicos de París. Para llegar a ello, los argentinos tienen que ser primeros en esta fase para jugar el Preolímpico el año que viene. Los partidos de Argentina se jugarán entre los días 14 y el 20 de próximo mes de agosto.