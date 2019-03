La selección española sigue mirando a Burela

M. ALBO

A MARIÑA. Tres futbolistas del Pescados Rubén Burela FS han entrado en la preselección realizada por Claudia Pons, seleccionadora española de fútbol sala femenino, para la décima edición del torneo internacional amistoso "9 de mayo", que se disputará en Moscú entre el 2 y el 10 de mayo. A la madrileña Peque y a la coruñesa Luci, que fueron piezas importantes en la conquista del primer Campeonato de Europa organizado por la UEFA el pasado mes en Portugal, se une la murciana Cris, que regresa a una lista del combinado nacional.

La ala-pívot naranja ha recibido con mucha alegría esta llamada. «Aunque solo sea una preselección, siempre hace muchísima ilusión estar en una lista y tenía muchas ganas de volver, sobre todo después del Campeonato de Europa», valora Cris.

Pese a que formó parte de varias convocatorias previas al campeonato en el que se puso en juego el cetro continental y finalmente no estuvo en la definitiva, Cris siente que también formó parte del éxito de la selección española. «No es que me quedase una espina clavada, porque sabía que era muy difícil entrar en esa convocatoria. Al final hay muchísimas jugadoras que están en buena forma e ir a una concentración ya es un privilegio. Estoy muy contenta porque todas la que hemos pasado por ahí nos sentimos partícipes de ese Europeo, aunque no saltásemos a la pista», explica.

Para la murciana, el campeonato de Europa ha supuesto un espaldarazo al crecimiento que está desarrollando el fútbol sala femenino: «Estamos dando pasos hacia adelante y como dijo en su momento Anita Luján, llenamos pabellones, hubo incluso gente que se quedó fuera sin entrada y merecemos que más patrocinadores apuesten por nosotras».

Asimismo, también valoró el torneo de Moscú, que alcanza su décima edición y está plenamente consolidado en el calendario internacional. «Está muy bien el torneo porque es una semana de concentración y las instalaciones en las que se juega son espectaculares», destaca Cris.

Finalmente, la internacional burelista destacó el reconocimiento que supone la presencia de tres futbolistas del equipo mariñano en la lista de Claudia Pons y considera que es el premio a la buena temporada que están realizando. «El trabajo que está haciendo todo el equipo este año es indiscutible. Hemos perdido un solo partido y fue contra el Futsi en su casa. Seguimos primeras y parece que puede ser fácil conseguir estos resultados, pero detrás hay muchísimo trabajo», recalca la jugadora.

PRIMERA VEZ

. Esta es la primera ocasión en la que las tres podrían coincidir en una convocatoria de la selección, luego de que una inoportuna lesión de Peque provocase que finalmente no se reuniesen en la concentración realizada en octubre del pasado año.