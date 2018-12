Seis meses en torno a las raquetas

La I Copa Lucense de Tenis y Pádel El Progreso será una realidad el próximo 7 de enero, fecha prevista para el inicio de la competición, que tendrá lugar en el Centro Deportivo D10. La competición está dirigida para todos los jugadores lucenses que quieran participar, independientemente de si están federados o no.

El torneo de tenis se jugará solo en formato individual; el de pádel, por equipos

El plazo para poder inscribirse en este evento finalizará el próximo día 31 y se puede realizar en la página web www.doblered.net o en el propio centro D10.

En el torneo de tenis será exclusivamente individual y comprenderá las categorías masculina, femenina, mixto y sub 14. En pádel será por parejas en masculino, femenino y sub 14.

La competición consta de tres fases para tenis y pádel. La primera, una fase de ida que sería entre el 7 de enero y el 30 de marzo en la que jugarían todos contra todos. La segunda, una fase de vuelta entre el día 1 de abril y el 30 de junio, reunirá a los clasificados de la primera fase para jugar un cuadro eliminatorio, mientras que la tercera y última, la fase final, en junio, la disputarán los mejores clasificados contra jugadores de clubes o centros de otras provincias.

La fase final de este trofeo será contra jugadores de equipos de otras provincias gallegas

«Las dos primeras partes están dirigidas para gente de Lugo, no van a venir a jugar fases eliminatorias nadie de A Coruña o Pontevedra. La tercera fase sería un reconocimiento para los que jugaron las primeras y quedaron campeones de sus grupos y a los que llevaríamos a jugar contra equipos de fuera de la provincia de Lugo», indicó el director deportivo de este evento y que pertenece al Centro D10, Emilio Carballés. «Para la fase final hablamos con un centro de A Coruña y otro de Ourense y están por la labor de participar», añadió.

«En tenis se jugará solo en individual. Podrían jugar todos contra todos, pero luego cada uno tendría también su propia clasificación en su grupo de edad correspondiente», reveló Carballés.

«En pádel le cambiamos un poco el formato porque se juega por parejas. En pádel se puede jugar por equipos. Es un mínimo de dos, aunque los equipos pueden estar formados por hasta un máximo de cuatro personas. Cuando comience cada partido ellos se pueden poner de acuerdo y juegan los de siempre o se van rotando», informó.

IDEAN INNOVADORA. Desde la organización del torneo se intenta llevar a cabo una competición innovadora en Lugo. «Hay una serie de competiciones paralelas en distintos formatos, unas son Ligas de clubes, otros torneos que se organizan con sistema de ránking, otros con cuadros eliminatorios... Surgió la idea de juntarlos todos en un mismo formato y que toda la gente de Lugo pueda participar, que no sea de un club, sino todos, federados y no federados», dijo Carballés.

«La idea es hacer algo diferente, porque al final en Lugo acaban jugando los mismos siempre. Se trata de que todos los que estén en distintas Ligas jueguen todos en la misma, aunque luego jueguen las suyas de club. Lo que pretendemos es que haya algo unificado».

«En las competiciones autonómicas hay que jugar con un club determinado, pero a lo mejor puedes querer jugar con un amigo que pertenece a otro club y eso no lo puedes hacer. Aquí sí, porque puedes hacer un equipo como tú quieras, tratamos de evitar de que sea por clubes federados. Cada uno puede formar un equipo o su pareja como quiera. Damos cancha abierta, aunque es la primera vez que se hace. En Ourense ya existe y está funcionando bien y en A Coruña también», declaró Emilio Carballés.

«El tenis y el pádel son deportes al alza, pero a la gente le cuesta jugar fuera de su entorno. Aquí se intenta que se juegue contra gente diferente. La gente al final reduce su círculo de competición y lo hacen poco, no les gusta competir, sí echar una pachanga, pero no competir. En este formato, como no tienes que estar federado, pueden estar cómodos», finalizó.