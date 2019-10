Dos lucenses se proponer completar los seis maratones más importantes del mundo

UN RETO entre el deporte, la amistad y la aventura. Los lucenses Alberto Fernández y Braulio González están metidos en el reto de completar los seis grandes maratones más importantes del mundo, los seis majors, nada menos que los de Nueva York, Boston, Berlín, Londres, Chicago y Tokio.

"Los dos somos amigos desde pequeños y después fuimos al Franciscanos, con lo que puede decirse que teníamos el atletismo inyectado en vena. Con la llegada a la universidad dejas de correr, pero al volver a juntarnos decidimos tomar el reto de hacer estos seis maratones y, además, clasificándonos por los criterios, hacerlo con la marca mínima que pide la organización", explica Braulio González al hablar sobre cómo empezó la amistad entre ambos atletas y dónde surgió ese interés por el atletismo.

Estos seis maratones se celebran en ciudades que están además entre las más visitadas del mundo y que encierran un montón de atractivos, algo que tampoco pasa desapercibido para Alberto y Braulio.

"Son ciudades muy destacadas e importantes, en las que el ambiente que hay los días del maratón es extraordinario, su maratón es casi una festividad más, las calles están llenas y la animación es tremenda, hay gente de todo el mundo, y es verdad que aparte de ir a correr tienes luego tiempo para conocer las ciudades o los alrededores", asegura González.

Los dos deportistas se conocieron de niños en el colegio Franciscanos

Mientras, Javier Fernández insiste en destacar todo lo que envuelve a esas pruebas. "Es impresionante el ambiente, como por ejemplo en Nueva York, donde hay muchísima gente en las calles. En la salida te ponen el himno americano... todo es muy bonito, el previo de la recogida de dorsales, las calles el día anterior, las zonas de salida y la llegada... a quien le gusta correr es realmente emotivo", explica.

A la hora de hablar de la preparación de este tipo de pruebas, Alberto Fernández se atreve también a dar unos consejos sobre cómo tiene que ser la alimentación en los momentos previos a la celebración de la prueba y durante la prueba misma.

"Durante la preparación hay que comer normal, aunque es verdad que el día previo es importante llevar una carga de hidratos. La semana previa hay varias teorías. Personalmente creo que hay que apostar por una carga de hidratos, como pasta y arroz, hay que comer y beber mucho. Durante la prueba lo que hago es en cada avituallamiento siempre bebo algo y en carrera tomar dos o tres geles. Lo importantes en el maratón es no deshidratarse. Aunque no tengas sed hay que beber", comenta.

De cara al próximo año, Alberto Fernández va a participar en el maratón de Tokio, que tendrá lugar en el mes de marzo de 2020, mientras que Braulio González va a participar en el maratón de Chicago, que va a celebrarse en el mes de octubre de 2020.

Hay que destacar que los dos deportistas lucenses comenzaron juntos el reto y han coincidido en las diferentes maratones. El año que viene será el único momento en el que no será así, sino que cada uno irá a uno diferente. Luego llegará el intercambio, de manera que quien fue a Tokio irá a Chicago y viceversa.

Disfrutar de todo lo que rodea a estas pruebas esos días es otro de los alicientes

JUNTOS EN LONDRES. En un reto tan curioso y que mezcla deporte y aventura. Javier Fernández y Braulio González tienen planeado cerrar el mismo con una participación conjunta en el maratón de Londres en el año 2021. Eso será el cierre al recorrido por seis pruebas que encierran muchos secretos y que congregan a miles de aficionados y curiosos.

Tanto Javier Fernández como Braulio González son dos apasionados del deporte en general y del atletismo en particular. Al echar la vista atrás, Fernández recuerda cómo fueron sus inicios en esto del deporte. "Empecé hace 20 años practicando triatlón y duatlón. En el año 2102 ya aposté por el maratón de Madrid. Fue como un afán de superación y la verdad es que me enganchó muchísimo la distancia. Es una distancia que implica mucho sacrificio, que hay que entrenar mucho y bien, pero también el día de la prueba hay lo disfrutas", reconoce.

Mientras, Braulio González, que trabaja como farmacéutico en Lugo, reconoce que tiene más dificultades que su compañero para encontrar horas de entrenamiento por la cuestión laboral. "Los entrenamientos son más o menos de dos horas cuando me lo permite la farmacia. Tengo que buscar esos seis días de entrenamientos y uno de descanso, con lo que también aprovechó el fin de semana a tope", indica.

Sea aprovechando unos días de descanso o haciéndolo coincidir con las vacaciones, estos dos amigos lucenses están muy cerca de completar un reto deportivo realmente atractivo y en el que saben que la meta estará en Londres, pero primero toca hacer los 42,195 kilómetros en Tokio y Chicago. Grandes ciudades, grandes distancias.

La salud, siempre presente

Uno de los temas a tener en cuenta cuando se va a participar en este tipo de pruebas es la salud. No es algo que tomarse a la ligera. Braulio González tiene especial sensibilidad con el hecho de que todo el mundo vigile su salud y sus condiciones antes de lanzarse a un entrenamiento y una prueba como un maratón. "Es prioritario hacerse un examen cardíaco, estamos ante una prueba de esfuerzo y hay que ver hasta qué punto se puede realizar, conocer si hay alguna debilidad cardíaca; y siempre prepararse en manos de entrenadores titulados. De lo que se trata es de ir muy poco a poco, no lanzarse al maratón a las primeras de cambio", dice.



Los Juegos Olímpicos

Alberto Fernández estará en abril de 2020 en Tokio, precisamente la sede de los Juegos Olímpicos, la capital del deporte mundial, aunque el maratón se celebrará finalmente en Sapporo, lejos de la capital de Japón. "Me llamó mucho la atención (estar en Tokio meses antes de los Juegos). No sé si estará algo montando en ese mes de marzo porque los Juegos son en verano. No hay duda de que tiene algo de especial y atractivo el hecho de por poder vivir eso aunque nos quede un poco lejos temporalmente", indica.