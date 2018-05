La deseada Federación de Peñas del Lugo será una realidad el próximo miércoles. Ese es el día señalado para que las 22 peñas del club rojiblanco del el o.k. a la institución que regule y organice las actividades de los distintos colectivos de aficionados lucenses para ser una voz autorizada y un interlocutor oficial con el club y el entorno del Lugo. La asamblea donde se decida su constitución y la de su directiva será el próximo 23 de mayo en el Pazo de Feiras y Congresos de la capital provincial.

De este modo, ve la luz un proyecto impulsado por un conjunto de peñas —Lugoslavia, Hinchada Rossa, Siareiros Miño, Sección Lololó, Os Porrós Sarriaos, Brigadas Lucenses, Os de Begonte, As Ovellas, A Campiña, Matys y Domingo Fontán— y que se reunieron con el resto de colectivos para dar forma a esta iniciativa.

"Un grupo promotor tivemos unha reunión coas peñas para explicarlles como podemos facer para constituir a federación e si os estatutos que se van a presentar son susceptibles de enmendas", destacó uno de los impulsores, Román Sánchez Besteiro, miembro de la Peña Domingo Fontán.

"Tamén informaremos dun convenio que se firmará entre o Lugo e a Federación de Peñas e levaremos a debate as diferentes ideas que se poden levar adiante para mellorar as relacións das peñas entre sí e co clube", aseguró Román Sánchez.

Antes de comenzar la asamblea, los organizadores llevarán a cabo la debida acreditación de las personas que representen a cada colectivo legalizado de seguidores lucenses.

Una vez todos los participantes estén en la sala, la asamblea será inaugurada por un miembro del club y otro del grupo promotor antes de dar paso al siguiente punto del orden del día: el debate sobre los estatutos de la federación. Desde los promotores se informa de que "toda enmenda dos estatutos terase que realizar con 72 horas de antelación ao comezo da asamblea". Podrá hacerse mediante el envío de un correo electrónico a la dirección [email protected]

A continuación se debatirá sobre las propuestas para la realización de un convenio con el CD Lugo. "Entre as relacións con clube podería tratarse de si haberá certos descontos para facerse socio, para a compra de camisetas ou merchandising. Tamén levaremos a cabo as ideas para que haxa diferentes iniciativas para mellorar o ambiente nos arredores do Ángel Carro. Esto teno que decidir a asamblea, porque o levaremos como proposta", valoró Sánchez Besteiro.

La última cuestión a acordar será la elección dela junta directiva. Los promotores indicaron que "toda proposta de xunta directiva terá que ser enviada con 72 horas de antelación ao comezo da asamblea" al correo electrónico citado con anterioridad.

Además, se debatirán otras propuestas relacionadas con la federación que será una realidad el miércoles. «Hai cousas que salen sempre, como os temas das viaxes conxuntas de todas as peñas. Tamén poderemos ter unha posición firme e unificada para poder negociar cousas relacionadas co Lugo. Temas relacionados co estadio, coas súas melloras, tamén o tema da grada de animación... Pero non son cousas que estiveran acordadas, porque non está nada feito por parte da Federación de Peñas ou do clube. Primeiro teremos que ver a asamblea e os acordos aos que se chegan entre as distintas peñas e logo os que se organicen de acordo co clube», indicó Román Sánchez.