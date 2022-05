Veljko Mrsic asume con naturalidad la necesidad de tener que confeccionar una plantilla prácticamente nueva para la próxima temporada en el Río Breogán. El técnico croata se muestra satisfecho del trabajo realizado y de forma especial de la respuesta del equipo ante las lesiones de Dzanan Musa y Trae Bell-Haynes. Confía en que, además de los hermanos Quintela, dos o tres jugadores más de la temporada recién finalizada puedan seguir en el equipo.

Cuando llegó al Río Breogán, el equipo lucense ya no era una sorpresa para nadie y, sin embargo, no solo mantuvo un buen nivel de juego sino que, además, el equipo acabó por mostrar más recursos de los que se le atribuían. ¿Satisfecho?

Si, estoy satisfecho de los resultados. Hicimos cosas buenas. Llegué a un tren que iba a toda velocidad, en un momento que el covid atacó a varios jugadores y entrenadores, pero poco a poco fuimos cambiando cosas y no era fácil adaptarse. Estamos satisfechos, aunque podríamos haber quedado algo mejor (en la clasificación) pero tuvimos problemas con las lesiones, estuvimos cinco partidos sin Dzanan Musa ni Trae Bell-Haynes y solo nos faltó una victoria para jugar los play off. Esto me duele.

Cuando se produjo la lesión de Dzanan Musa y posteriormente la de Trae Bell-Haynes, muchos dudaron de la capacidad del equipo para ser competitivo sin estos jugadores, pero se demostró lo contrario...

Para mí también fue sorprendente. Lo cierto es que no sabía cómo íbamos a reaccionar sin Musa y sin Bell-Haynes en una plantilla que se decía que era muy justa, pero al final, sin ellos, hemos jugado el mejor partido fuera de casa, contra el Gran Canaria. Ese día jugamos muy bien y como un equipo con mucha experiencia. También hicimos muy buenos 25 minutos ante el Barcelona y contra el Unicaja, sin Bell-Haynes, también estuvimos a muy buen nivel.

¿Confía en que además de los hermanos Quintela el club pueda conseguir la continuidad de algún jugador más?

Yo creo que uno más seguro que sigue, no está cerrado pero creo que no habrá problemas y también puede haber uno o dos más aunque será complicado porque con el presupuesto que manejamos no podemos competir con otras ofertas.

"Vamos a ver qué nos ofrecen. En la Champions League hay menos partidos y menos viajen que en la Eurocup"

¿Quién es el que va a seguir? ¿Puede ser alguno de los más significativos de la temporada recién acabada?

Todos los jugadores son importantes. No quiero hablar de nombres pero insisto que hay una oferta de renovación que creo que se va a aceptar, las otras habrá que esperar a que respondan porque han dicho que quieren esperar un tiempo. Espero que lo sepamos pronto.

A la hora de planificar la plantilla para la próxima temporada, ¿cuáles son las características que busca?

Vamos a intentar que el equipo se parezca al que acabó la temporada ante el Unicaja, un equipo que pueda trabajar bien en defensa, un equipo que disfrute en la pista, que compartan bien el balón, con buenos tiradores... Pienso que es importante disponer de tres bases, a poder ser de formación o comunitarios, y después ir viendo cómo podemos cubrir las otras posiciones y dependiendo de esto, de lo que ofrezca el mercado, ir a por los dos jugadores extracomunitarios.

¿Hay algo avanzado?

Hemos visto muchos jugadores y sabemos lo que queremos, pero ahora es muy pronto. Todo el mundo está esperando a que acaben las competiciones y mientras esto no ocurre todos prefieren esperar. Mi idea sería tener 6 ó 7 jugadores lo antes posible y acabar la confección de la plantilla entre los últimos días de junio y los primeros de julio.

Se habla de la conveniencia o no de que el Río Breogán, si finalmente recibe la invitación, juegue competición europea. Como entrenador del equipo, ¿cómo valora esta posibilidad?

Hemos hablado de esto con Tito Díaz y también el consejo. Seguro que jugar en Europa sería bueno para los patrocinadores porque tendrían algunos partidos más y más visibilidad. Pero de momento hay que esperar a que acaben todas las ligas y ver cómo se reparten los puestos y las invitaciones a unas y otras competiciones y después ver lo que es mejor para el club.

Con una plantilla, al menos a priori, con las limitaciones propias del menor presupuesto de la Liga Endesa ¿no puede ser un riesgo jugar otra competición, por su posible incidencia en los partidos de la Liga Endesa?

Para nosotros, y en esto no hay ninguna duda, lo importante es la ACB. Vamos a ver lo qué nos ofrecen. En la Basketball Champions League hay menos partidos, no se juega todas las semanas y hay menos viajes que en la Eurocup. Para nosotros solo sería viable la BCL. Es cierto que también dependerá de cómo pueda ser el equipo que confeccionemos, si tenemos jugadores que pueden soportar dos partidos a la semana y los viajes o tenemos otros a los que les pueda costar más.

Parece que uno de los factores que pueden ser determinantes en la decisión final sobre jugar o no puede estar en la gestión de los viajes...

El principal inconveniente podría estar en los viajes. Desde Lugo es aún más complicado que desde otros sitios y hay que gestionar muy bien este aspecto. Si podemos arreglar el tema de los viajes, de que sean lo más cómodo posible, entiendo que aceptaríamos jugar en Europa en caso de que tengamos invitación.