Veljko Mrsic: "En el segundo tiempo lo dimos todo, pero se notó el bajón físico"

El técnico del Río Breogán, Veljko Mrsic, aseguró que el Bilbao Básket fue "mejor" durante "todo el partido" y que sus jugadores salieron "más duros y preparados". El preparador croata puso como clave la falta de energía del equipo cuando comenzaba a remontar en la segunda mitad.

"Todo el partido el Bilbao fue mejor. Ellos salieron más duros y más preparados. Empezamos bien en ataque, metiendo puntos fáciles al inicio del partido, pero mal en defensa. El Bilbao estuvo muy acertado en el tiro. Goudelock e Inglis metieron muchos puntos, con muy buen acierto. El primer tiempo marcó el partido. Luego hicimos muy buena segunda mitad, nos acercamos a ocho puntos, pero se notó mucho cansancio de los jugadores titulares. No pudimos bajar más el marcador en estos minutos y el Bilbao volvió a estar muy acertado en el tiro de tres. Hay que seguir, hay que luchar", indicó Mrsic.

"En el segundo tiempo lo dimos todo, pero se notaba la baja de energía del equipo. La segunda unidad, que nos dio mucho en Andorra, ante el Bilbao no estuvo al mismo nivel", destacó.

"Delgado e Inglis jugaron muy bien. En el segundo cuarto anotamos poco a pesar de hacer buenas jugadas cerca del aro".

Sobre la ausencia de Tyler Kalinoski, el entrenador destacó que: "Desde el miércoles no entrenaba. Pensamos que podía ayudar, pero ayer (por el viernes) por la tarde intentó hacer algo, pero no pudo. Se notó mucho porque es un jugador muy importante que sale del banquillo, es un tirador excelente y el mejor defensor en posiciones exteriores junto con Sergi Quintela. Se notó su baja, pero no hay que buscar excusas, porque una baja es una oportunidad para otro jugador".

Además, reveló que "Bell-Haynes tampoco hizo los últimos dos entrenamientos. Cayó el jueves al inicio del entrenamiento por un problema con el tobillo. Hoy (por ayer) lo dio todo, pero no estaba al cien por cien".

MUMBRÚ. El técnico del Bilbao Básket, Álex Mumbrú, indicó que la clave para el triunfo en el Pazo fue "aguantar" el ambiente del Pazo y el paso adelante en defensa que dio su equipo.

"Era importante para nosotros tener un partido que fuéramos capaces de aguantar el ambiente. Durante la semana fuimos capaces de poder preparar el partido. Durante el primer cuarto estuvimos fluidos en ataque pero nos falló un poco la defensa. En el segundo cuarto mejoramos en defensa y eso nos hizo romper un poco el partido. En la segunda parte, con el Pazo lleno, ellos empezaron a apretar. Tuvimos buenos tiros que no entraron y nos atascamos un poco en el juego. Dejamos de correr y de hacer lo que queríamos hacer, pero en el último cuarto supimos administrar la ventaja, siempre con rentas de ocho o diez puntos que nos permitió jugar con tranquilidad", observó Mumbrú.

"Era importante para nosotros poder hacer un partido serio y lo hicimos en todas las líneas, en defensa, y en ataque, donde supimos lo que teníamos que hacer en cada momento", añadió.